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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报8月8日

* 要闻版头条:

--住宅地改酒店，城规会月内否决四项申请案。城规收紧门槛，以确保住屋供应。 * 其他: 　　--长远房屋策略督导委员会定下未来10年房屋发展策略框架，重点包括建议政府重新发展私人参建居屋、确保房屋供应达标，另微调房屋需求评估，由原先推算44.7万个、增至47万个。

--华润集团董事长宋林自上月卷入实名举报风波后，昨首次以个人名义公开发表声明，反驳近日市场对其不利传闻。 强调交易合法合规 纯属诬告 他强调，“有关收购交易（山西煤矿收购）系正常商业行为，”并符合相关法规。

--新濠博亚 公布，按美国公认会计原则计算，截至6月底止第二季股东应占纯利达1.81亿美元，按年升1.2倍。公司上半年纯利按年升15%。(完)

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