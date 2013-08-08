版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月8日

*工商时报：

--台湾总统府昨晚听取政院报告2014年度总预算案简报。据了解，岁出岁入双双正成长，但由于财政严重吃紧，明年将编列不少释股预算，以筹措财源，国发基金将释出台积电 持股，占台积电股权不到0.7%，缴库盈余预计170-180亿台币，但为不影响股市，释出股票由政府四大基金承接。

--政府拚经济再点火。内政部宣布今年下半年将在全台推出12件都更案，投资金额逾1,346亿台币，包括南港调车场、高雄港、新竹后火车站等三件百亿台币以上大案采地上权，其余采权利变换方式办理，预计年底前陆续招标。

*经济日报：

--市场传出，联发科 将在本月量产的新款平板电脑专用四核心处理器，首获美商亚马逊(Amazon)低阶平板电脑采用，相关晶片明年开始出货，为打进北美市场开路，有利明年平板电脑晶片出货量持续成长。

--行政院长江宜桦今将核定“自由经济示范区”方案，拉动台湾经济成长的引擎。据了解，未来示范区委外加工关务审验机制，将移转到交通部旗下，有助放大前店后厂规模，同时争取国际大咖品牌业者前来设立“亚洲检测维修中心”。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐