《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
*工商时报：
--台湾总统府昨晚听取政院报告2014年度总预算案简报。据了解，岁出岁入双双正成长，但由于财政严重吃紧，明年将编列不少释股预算，以筹措财源，国发基金将释出台积电 持股，占台积电股权不到0.7%，缴库盈余预计170-180亿台币，但为不影响股市，释出股票由政府四大基金承接。
--政府拚经济再点火。内政部宣布今年下半年将在全台推出12件都更案，投资金额逾1,346亿台币，包括南港调车场、高雄港、新竹后火车站等三件百亿台币以上大案采地上权，其余采权利变换方式办理，预计年底前陆续招标。
*经济日报：
--市场传出，联发科 将在本月量产的新款平板电脑专用四核心处理器，首获美商亚马逊(Amazon)低阶平板电脑采用，相关晶片明年开始出货，为打进北美市场开路，有利明年平板电脑晶片出货量持续成长。
--行政院长江宜桦今将核定“自由经济示范区”方案，拉动台湾经济成长的引擎。据了解，未来示范区委外加工关务审验机制，将移转到交通部旗下，有助放大前店后厂规模，同时争取国际大咖品牌业者前来设立“亚洲检测维修中心”。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。