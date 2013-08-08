台湾财政：国发基金拟释股台积电，筹资170-180亿台币--报载

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透台北8月8日 - 台湾工商时报周四报导，根据明年总预算案简报，为筹措财源，行政院国家发展基金将释出台积电 持股，占后者股权不到0.7%，缴库盈余预计170-180亿台币；但为不影响股市，释出股票由政府退休基金等四大基金转手承接。
报导称，总统府昨晚听取政院报告2014年度总预算案简报，岁出岁入双双正成长，但由于财政严重吃紧，明年将编列不少释股预算。
报导引述未具名的消息来源表示，国发基金持有的其他上市股票也有释出计划，包括中华电信 等10余档，这是近五年来首见；但是否全数释出给四大基金，官员称，若四大基金胃纳不够，不排除至市场出售，显见今年财政捉襟见肘的窘境。
至于公营行库例如三商银(彰银、华银和一银)或合库 等股票都在释股规划中。
行政院赶在总统马英九出访前夕，敲定明年度总预算案的筹编原则，预计下周在行政院召开第一次全体委员会议通过，提8月22日院会通过。
报导称，明年岁出岁入双双正成长，岁出约在1.93兆(万亿)台币，较今年1.90兆台币微幅成长；岁入也是微幅成长。为发动经济引擎，决定决扩大公共建设，其中公务基金部分，从1,600多亿台币成长至1,900亿台币，包括基金等预算，广益公建达三千亿台币以上，府院展现扩大公共建设拚经济的决心。
而这次岁出岁入差短2,000多亿台币，将举债近2,000亿台币，再移用岁计剩余弥平。由于岁入面收入不佳，行政院绞尽脑汁，动到国发基金的脑筋。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。