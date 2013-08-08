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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:53 BJT

台湾财政：国发基金拟释股台积电，筹资170-180亿台币--报载

路透台北8月8日 - 台湾工商时报周四报导，根据明年总预算案简报，为筹措财源，行政院国家发展基金将释出台积电 持股，占后者股权不到0.7%，缴库盈余预计170-180亿台币；但为不影响股市，释出股票由政府退休基金等四大基金转手承接。

报导称，总统府昨晚听取政院报告2014年度总预算案简报，岁出岁入双双正成长，但由于财政严重吃紧，明年将编列不少释股预算。

报导引述未具名的消息来源表示，国发基金持有的其他上市股票也有释出计划，包括中华电信 等10余档，这是近五年来首见；但是否全数释出给四大基金，官员称，若四大基金胃纳不够，不排除至市场出售，显见今年财政捉襟见肘的窘境。

至于公营行库例如三商银(彰银、华银和一银)或合库 等股票都在释股规划中。

行政院赶在总统马英九出访前夕，敲定明年度总预算案的筹编原则，预计下周在行政院召开第一次全体委员会议通过，提8月22日院会通过。

报导称，明年岁出岁入双双正成长，岁出约在1.93兆(万亿)台币，较今年1.90兆台币微幅成长；岁入也是微幅成长。为发动经济引擎，决定决扩大公共建设，其中公务基金部分，从1,600多亿台币成长至1,900亿台币，包括基金等预算，广益公建达三千亿台币以上，府院展现扩大公共建设拚经济的决心。

而这次岁出岁入差短2,000多亿台币，将举债近2,000亿台币，再移用岁计剩余弥平。由于岁入面收入不佳，行政院绞尽脑汁，动到国发基金的脑筋。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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