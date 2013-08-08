《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
**上海证券报**
--自铁路总公司获悉，近期启动总公司成立后首次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元人民币。
--除了牵手包括华夏在内的多家基金公司外，微信支付团队已在与多家银行展开协商，下一步即将引入银行理财产品。
**第一财经日报**
--复星集团与创富融资租赁（上海）公司签署投资合作协议，复星通过收购公司原有部分股东的股权，成为创富租赁公司的相对控股股东。
--继钢贸危机之后，木材贸易贷款等亦面临收紧。自数家银行内部获悉，木材贸易自今年上半年起就陆续登上部分中小银行的风险预控行业名单，一起上榜还有石材贸易。
**证券时报**
--万科 总裁郁亮表示，万科目前在A股市场没有再融资计划，公司已在境外建立了较好的融资渠道。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，有四家企业已递交成为尚德电力 旗下宣布破产重整的无锡尚德的投资人的意向书，这四家企业分别是常州天合光能 、保定英利集团、北京普天新能源技术开发公司和西安一家电力公司。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。