版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

**上海证券报**

--自铁路总公司获悉，近期启动总公司成立后首次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元人民币。

--除了牵手包括华夏在内的多家基金公司外，微信支付团队已在与多家银行展开协商，下一步即将引入银行理财产品。

**第一财经日报**

--复星集团与创富融资租赁（上海）公司签署投资合作协议，复星通过收购公司原有部分股东的股权，成为创富租赁公司的相对控股股东。

--继钢贸危机之后，木材贸易贷款等亦面临收紧。自数家银行内部获悉，木材贸易自今年上半年起就陆续登上部分中小银行的风险预控行业名单，一起上榜还有石材贸易。

**证券时报**

--万科 总裁郁亮表示，万科目前在A股市场没有再融资计划，公司已在境外建立了较好的融资渠道。

**21世纪经济报　道**

--记者获悉，有四家企业已递交成为尚德电力 旗下宣布破产重整的无锡尚德的投资人的意向书，这四家企业分别是常州天合光能 、保定英利集团、北京普天新能源技术开发公司和西安一家电力公司。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐