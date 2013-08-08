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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:54 BJT

澳洲个股：力拓旗下Alcan将于11月底前关闭魁北克省沙威尼根炼铝厂

路透8月7日 - 力拓 旗下加拿大分支Alcan周三表示，11月底之前将关闭位于魁北克省沙威尼根的炼铝厂。

Alcan称将立即关闭5万吨的生产，余下5万吨产能将在11月底前关闭。约425名员工会受到影响。

该炼铝厂于1942年启用，采用Soderberg技术，该技术比起新型炼铝方式较不节能。

力拓之前已表示，由于魁北克省的环保规定逐渐淘汰Soderberg技术，其生产线将最迟必需在2014年底之前关闭。

力拓预定在周四伦敦市场开盘前发布财报。

铝市场目前处于长期性的供过于求，约过剩1,000万吨。Alcan这次关闭炼厂不会对市场造成多大影响，但突显出高成本与老旧技术厂商的压力升高。(完) (编译 戴素萍; 审校 隋芬)
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