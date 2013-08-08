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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:03 BJT

全球金市：金价下跌，因美元走强及联储缩减刺激政策担忧

美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周三表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美联储可能很快开始缩减购债刺激举措。

本周稍早包括美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在内的重要联储决策者表示，美联储最快9月可能缩减刺激力道，这端视经济数据而定。

期权市场上看空黄金的押注多过于看多的情况愈来愈普遍，暗示金价再次挫跌的可能性要高过大涨。

英国央行周三打破传统，计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年之久。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周三持金量减少0.5%至910.53吨。

全球第三大产金商AngloGold Ashanti 在第二季因金价骤跌而转为亏损后，承诺会削减更多的成本。

全球最大黄金买家印度的黄金进口商周三仍退场观望，因政府政策未明。(完)
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