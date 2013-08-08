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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:00 BJT

香港个股：创兴银行称获数名买家洽谈收购，但尚未达成协议

路透香港8月8日 - 由香港商人廖宝珊家族持股的中小型银行--创兴银行 以及廖创兴企业 发布联合公告指出，创兴银行获数位买家洽谈收购，但目前尚未与任何独立第三方达成协议或任何承诺。两家股份将于周四恢复交易。

两家公司周三晚间在联交所发布公告称，董事会得悉有关可能出售创兴银行权益的若干媒体报道。两家董事会均确认尚未收到正式要约或就出售股权达成任何权益。

创兴银行是香港老牌银行，由商人廖宝珊创办。廖创兴企业间接持股创兴银行约50.20%，为最大股东。另外三菱东京UFJ银行亦持有创兴银行9.66%。

香港信报此前援引消息人士指出，广州市政府旗下的越秀集团，有意透过收购创兴银行，涉足香港的银行及证券业务。而越秀亦已筹得一笔10亿美元（78亿港元）的过渡贷款，作为收购备用。

根据汤森路透旗下基点报导，越秀集团正在筹组一年期的过渡贷款以支付收购所需，野村为牵头行，另有一家台资银行以及亚洲银行可能参与。

基点引述消息人士称，越秀拟收购创兴银行的股份数以及贷款规模均未确定；而另一位消息人士说，贷款首三个月利率加码点数为300点，其后随着贷款天期而递增。

创兴银行上日并公告，今年上半年净利同比增长6%至2.76亿港元，每股盈利0.64港元，中期股息每股0.14港元。同期净利息收入增加18.8%至4.76亿港元，净息差1.19%，去年同期则为1.06%。

两家股份周三开盘前宣布暂停买卖，创兴银行周二收盘报22.45港元；廖创兴企业收报11.48港元。(完)

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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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