香港个股：创兴银行称获数名买家洽谈收购，但尚未达成协议

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 由香港商人廖宝珊家族持股的中小型银行--创兴银行 以及廖创兴企业 发布联合公告指出，创兴银行获数位买家洽谈收购，但目前尚未与任何独立第三方达成协议或任何承诺。两家股份将于周四恢复交易。
两家公司周三晚间在联交所发布公告称，董事会得悉有关可能出售创兴银行权益的若干媒体报道。两家董事会均确认尚未收到正式要约或就出售股权达成任何权益。
创兴银行是香港老牌银行，由商人廖宝珊创办。廖创兴企业间接持股创兴银行约50.20%，为最大股东。另外三菱东京UFJ银行亦持有创兴银行9.66%。
香港信报此前援引消息人士指出，广州市政府旗下的越秀集团，有意透过收购创兴银行，涉足香港的银行及证券业务。而越秀亦已筹得一笔10亿美元（78亿港元）的过渡贷款，作为收购备用。
根据汤森路透旗下基点报导，越秀集团正在筹组一年期的过渡贷款以支付收购所需，野村为牵头行，另有一家台资银行以及亚洲银行可能参与。
基点引述消息人士称，越秀拟收购创兴银行的股份数以及贷款规模均未确定；而另一位消息人士说，贷款首三个月利率加码点数为300点，其后随着贷款天期而递增。
创兴银行上日并公告，今年上半年净利同比增长6%至2.76亿港元，每股盈利0.64港元，中期股息每股0.14港元。同期净利息收入增加18.8%至4.76亿港元，净息差1.19%，去年同期则为1.06%。
两家股份周三开盘前宣布暂停买卖，创兴银行周二收盘报22.45港元；廖创兴企业收报11.48港元。(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。