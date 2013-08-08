港报社评：利益申报建天网，执行操作要清晰--星岛日报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
行政长官办公室发布处理政治委任官员潜在利益冲突的新指引，报告建议涵盖范围甚广，实际操作有很多模糊的地方。
今次指引涉及的是在履行公职过程中，遇上可能与自身利益有冲突时的申报。，特首办发布的问责官员潜在利益冲突和接受利益及款待新指引，扩大需要申报利益的范围和性质。
范围定得广，好处是“一网打尽”。虽然有议员批评指引没有明列欠债作为其中一种利益，但是，如果对指引作出广义解释，官员判断时万一受到债主因素影响，已经涉及金钱和效忠，应该处于申报之列。有关欠债的质疑，反映出如此广泛的定义，也有弊处，就是界定模糊，可以引申到无所不包，有很多定义上的灰色地带。
政府推行问责制，从社会多方面吸引人才，本来就是看中这些人在熟悉的范畴有广大的接触面，令政策能够紧贴民意行。这些人才有庞大的社交网络，在建立网络过程中，会有各式各样的关系，新机制如何能够令申报者明确知道责任呢？
指引的要求，原则上合乎常理，但在实际操作上，则仍有甚多含糊、甚至不可行的地方。
上届政府因为领导层因为涉及利益争议，故此成立专责小组就申报制度进行检讨。然而，报告倾向从澄清疑虑出发，实际可行性考虑成为次要，结果很多构思都倾向理想化，规例延伸性太大，很易构成申报者头上的悬剑。
特区政府成立以来，每一届都是热厨房，申报制度如果不够清晰，当争议一旦出现，随时变“无所不包”的“天网”。在违规风险大增下，政府要吸引外来人才协助管治，恐怕会难上加难。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。