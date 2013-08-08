版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:05 BJT

港报社评：利益申报建天网，执行操作要清晰--星岛日报8月8日

行政长官办公室发布处理政治委任官员潜在利益冲突的新指引，报告建议涵盖范围甚广，实际操作有很多模糊的地方。

今次指引涉及的是在履行公职过程中，遇上可能与自身利益有冲突时的申报。，特首办发布的问责官员潜在利益冲突和接受利益及款待新指引，扩大需要申报利益的范围和性质。

范围定得广，好处是“一网打尽”。虽然有议员批评指引没有明列欠债作为其中一种利益，但是，如果对指引作出广义解释，官员判断时万一受到债主因素影响，已经涉及金钱和效忠，应该处于申报之列。有关欠债的质疑，反映出如此广泛的定义，也有弊处，就是界定模糊，可以引申到无所不包，有很多定义上的灰色地带。

政府推行问责制，从社会多方面吸引人才，本来就是看中这些人在熟悉的范畴有广大的接触面，令政策能够紧贴民意行。这些人才有庞大的社交网络，在建立网络过程中，会有各式各样的关系，新机制如何能够令申报者明确知道责任呢？

指引的要求，原则上合乎常理，但在实际操作上，则仍有甚多含糊、甚至不可行的地方。

上届政府因为领导层因为涉及利益争议，故此成立专责小组就申报制度进行检讨。然而，报告倾向从澄清疑虑出发，实际可行性考虑成为次要，结果很多构思都倾向理想化，规例延伸性太大，很易构成申报者头上的悬剑。

特区政府成立以来，每一届都是热厨房，申报制度如果不够清晰，当争议一旦出现，随时变“无所不包”的“天网”。在违规风险大增下，政府要吸引外来人才协助管治，恐怕会难上加难。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐