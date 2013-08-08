港报社评：扩阔利益申报，特首须有酌情权--文汇报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
特区政府公布行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突的新指引，列明私人利益涵盖官员家人、亲友及私交好友等。新指引扩阔官员潜在利益申报涵盖范围，显示政府对官员的操守要求更加严格。对于指引存在的灰色地带，政府有必要尽量厘清。不过，潜在利益申报涵盖官员亲友及私交好友等，他们的私隐应得到保障，而且潜在利益申报不可能厘清所有灰色地带，对此，特首需保持必要的酌情权。
新指引首次明确政治委任官员的“私人利益”，除了该官员本人外，亦包括其家人、亲属或私交好友、所属会所和协会，与该官员有私人或社交联系的任何群体，以及该官员曾受恩惠或欠下人情的任何人的利益，当中尽管不涉及经济利益，但可左右官员在执行职务时所作的判断，或令人有理由相信会影响其判断。新指引涵盖面较以往阔，回应了市民对廉洁政府的期望，以期尽量避免官员卷入潜在利益冲突，有利于维护市民对政府的信心，值得肯定。
不过，由于扩阔申报范围存在不少灰色地带，执行时可能引发争议，政府有必要尽量厘清。官员亲属或私交好友等，与官员的潜在利益冲突在法律层面难以定义，执行亦有难度，因此，官员潜在利益申报不可能厘清所有灰色地带。这些灰色地带有待行政长官考虑有关官员在事件中的角色，及事件的敏感程度，决定行使酌情权的程度，或决定须采取的行动。
政治委任官员要推行和落实政策，扩阔潜在利益申报是合理的。立法会议员要辩论或批准政府有关政策和拨款，亦应考虑相关准则同时套用于议员。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。