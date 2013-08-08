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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:05 BJT

港报社评：扩阔利益申报，特首须有酌情权--文汇报8月8日

特区政府公布行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突的新指引，列明私人利益涵盖官员家人、亲友及私交好友等。新指引扩阔官员潜在利益申报涵盖范围，显示政府对官员的操守要求更加严格。对于指引存在的灰色地带，政府有必要尽量厘清。不过，潜在利益申报涵盖官员亲友及私交好友等，他们的私隐应得到保障，而且潜在利益申报不可能厘清所有灰色地带，对此，特首需保持必要的酌情权。

新指引首次明确政治委任官员的“私人利益”，除了该官员本人外，亦包括其家人、亲属或私交好友、所属会所和协会，与该官员有私人或社交联系的任何群体，以及该官员曾受恩惠或欠下人情的任何人的利益，当中尽管不涉及经济利益，但可左右官员在执行职务时所作的判断，或令人有理由相信会影响其判断。新指引涵盖面较以往阔，回应了市民对廉洁政府的期望，以期尽量避免官员卷入潜在利益冲突，有利于维护市民对政府的信心，值得肯定。

不过，由于扩阔申报范围存在不少灰色地带，执行时可能引发争议，政府有必要尽量厘清。官员亲属或私交好友等，与官员的潜在利益冲突在法律层面难以定义，执行亦有难度，因此，官员潜在利益申报不可能厘清所有灰色地带。这些灰色地带有待行政长官考虑有关官员在事件中的角色，及事件的敏感程度，决定行使酌情权的程度，或决定须采取的行动。

政治委任官员要推行和落实政策，扩阔潜在利益申报是合理的。立法会议员要辩论或批准政府有关政策和拨款，亦应考虑相关准则同时套用于议员。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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