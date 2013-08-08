版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:05 BJT

港报社评：利益申报不足够，“防腐”须阳光化--信报8月8日

政府昨天公布《行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突指引》（下称《指引》），扩大私人利益的范围，涵盖官员的家人、亲友和私交好友等利益。扩展利益申报的范畴，关键在于申报、监督和违规惩处整个“防腐”程序，能够充分透明公开。

这份新《指引》，明显是特首梁振英应对发展局局长陈茂波所引起公众的愤懑。对于防止官员利益冲突，行之多年的《政治委任制度官员守则》所涵盖的范围不可谓不广，从任职、投资/利益申报与处理、接受利益、馈赠到离职都有涉及，但只要私人利益与公共权力在制度设计上未能有效作出分离，滥用公权以谋私利的行为便会陆续出现。

如今《指引》既把私人利益的范畴扩大，把“利益”的定义扩阔，包括为可能左右官员判断的利益关系，但从过去的发展经验看到，缺乏公共参与的监督，光靠申报显然并不足够。

若然特区政府并非以《指引》虚以委蛇，诚意纠正过去几年来贪腐浮现的歪风，减少政策“一项成熟便立刻推出一项”，使公职人员“私人利益”与“公共权力”有更容易混为一体的机会，则必须对利益申报、监督和违规惩处整个“防腐”过程作出检讨。

如今特区政府在权力认受性饱受冲击下，廉洁已然成为还能够改善政府质量、取信于民的有限政治资源，不容有失。如今的《指引》冀堵塞委任官员滥权谋私潜在漏洞，但只仰赖官员的自律和自觉性作申报，往往靠不住，因而需要在监督和违规惩处整个“防腐”程序，加入公共参与的制度成分，相信才能有效防患于未然。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐