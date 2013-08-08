港报社评：利益申报不足够，“防腐”须阳光化--信报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
政府昨天公布《行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突指引》（下称《指引》），扩大私人利益的范围，涵盖官员的家人、亲友和私交好友等利益。扩展利益申报的范畴，关键在于申报、监督和违规惩处整个“防腐”程序，能够充分透明公开。
这份新《指引》，明显是特首梁振英应对发展局局长陈茂波所引起公众的愤懑。对于防止官员利益冲突，行之多年的《政治委任制度官员守则》所涵盖的范围不可谓不广，从任职、投资/利益申报与处理、接受利益、馈赠到离职都有涉及，但只要私人利益与公共权力在制度设计上未能有效作出分离，滥用公权以谋私利的行为便会陆续出现。
如今《指引》既把私人利益的范畴扩大，把“利益”的定义扩阔，包括为可能左右官员判断的利益关系，但从过去的发展经验看到，缺乏公共参与的监督，光靠申报显然并不足够。
若然特区政府并非以《指引》虚以委蛇，诚意纠正过去几年来贪腐浮现的歪风，减少政策“一项成熟便立刻推出一项”，使公职人员“私人利益”与“公共权力”有更容易混为一体的机会，则必须对利益申报、监督和违规惩处整个“防腐”过程作出检讨。
如今特区政府在权力认受性饱受冲击下，廉洁已然成为还能够改善政府质量、取信于民的有限政治资源，不容有失。如今的《指引》冀堵塞委任官员滥权谋私潜在漏洞，但只仰赖官员的自律和自觉性作申报，往往靠不住，因而需要在监督和违规惩处整个“防腐”程序，加入公共参与的制度成分，相信才能有效防患于未然。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。