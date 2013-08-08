港报社评：利益申报公衆无从监察，问责官员难证操守清白--明报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
行政长官办公室在网页上载“行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突和接受利益及款待个案的指引”（下称“指引”）。但“指引”有不少灰色地带，且不设惩处机制、毋须申报债务，官员亦需只向特首申报，公衆无从监察。
这份“指引”，问责官员需要申报的“私人利益”，包括“其家人、亲属或私交好友”。不过，有关规定存在不少灰色地带，如怎样才算“私交好友”？由于难有客观准则，实践起来也会为日后的争拗留下空间。
“指引”亦只提及特首要求官员如何处理其投资或利益，但“指引”并无触及违规官员会否被惩处。这类“指引”实际上只是管君子，管不了小人。
至于毋须申报债务，张震远的事例说明官员、行会成员申报债务的必要性。若有权力的人向个别人士私下的借贷，这类私人借贷绝对有必要申报，因为掌权者若有这类不为人知的欠债，则在政策上会否对债主“放水”，是无法释去的疑虑。
“指引”规定问责官员只需向特首申报，公衆没有渠道和机制监察，亦难以取信于民。就囤地质疑，陈茂波说去年9月向梁振英申报，但是这说法令不少人推测陈茂波受到包庇。
这个事例说明问责官员只向特首申报利益，公衆无从监察，有关申报就变得没有意义。梁振英若要向市民宣示这份“指引”，是他决心要做到问责团队“比白更白”，就要先处理好陈茂波事件，而交代和公布相关申报资料，是唯一办法。否则，这份“指引”，只会被解读为给困境解套的伎俩，不会挽回公衆的信心和信任。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。