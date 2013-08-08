港报社评：利益申报公衆无从监察，问责官员难证操守清白--明报8月8日

行政长官办公室在网页上载“行政长官处理政治委任官员涉及潜在利益冲突和接受利益及款待个案的指引”（下称“指引”）。但“指引”有不少灰色地带，且不设惩处机制、毋须申报债务，官员亦需只向特首申报，公衆无从监察。

这份“指引”，问责官员需要申报的“私人利益”，包括“其家人、亲属或私交好友”。不过，有关规定存在不少灰色地带，如怎样才算“私交好友”？由于难有客观准则，实践起来也会为日后的争拗留下空间。

“指引”亦只提及特首要求官员如何处理其投资或利益，但“指引”并无触及违规官员会否被惩处。这类“指引”实际上只是管君子，管不了小人。

至于毋须申报债务，张震远的事例说明官员、行会成员申报债务的必要性。若有权力的人向个别人士私下的借贷，这类私人借贷绝对有必要申报，因为掌权者若有这类不为人知的欠债，则在政策上会否对债主“放水”，是无法释去的疑虑。

“指引”规定问责官员只需向特首申报，公衆没有渠道和机制监察，亦难以取信于民。就囤地质疑，陈茂波说去年9月向梁振英申报，但是这说法令不少人推测陈茂波受到包庇。

这个事例说明问责官员只向特首申报利益，公衆无从监察，有关申报就变得没有意义。梁振英若要向市民宣示这份“指引”，是他决心要做到问责团队“比白更白”，就要先处理好陈茂波事件，而交代和公布相关申报资料，是唯一办法。否则，这份“指引”，只会被解读为给困境解套的伎俩，不会挽回公衆的信心和信任。(A03)