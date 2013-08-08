科技产业：美国上诉法院将苹果控告摩托罗拉侵犯专利案发回重审

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透8月7日 - 一美国上诉法院裁定，有关谷歌 旗下摩托罗拉移动侵犯两项与iPhone有关的专利一案，苹果 应该可以在美国国际贸易委员会(ITC)更新其论据。
位于华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院认定，ITC判定苹果一专利失效、且认定摩托罗拉并未侵犯另一专利的做法有误。法院将此案发回ITC，依据不同的法律准则来对这些问题做进一步的分析。
一名苹果的发言人不愿置评。谷歌旗下的摩托罗拉发布声明指出，这项裁定为ITC判定苹果其他指控无效铺路。
该公司称，“在此同时，我们将会致力于推出众人喜爱的新款优异手机。”
苹果不断地在全球各地对那些运用谷歌Android作业系统的手机制造商发起诉讼。
苹果在2010年10月在ITC对摩托罗拉提告，指控的内容包含触控屏幕技术相关专利。而在这此诉讼展开不久之后，谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动。(完)
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纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。