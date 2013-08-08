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中国财经报道 | 2013年 8月 8日 星期四 09:17 BJT

科技产业：美国上诉法院将苹果控告摩托罗拉侵犯专利案发回重审

路透8月7日 - 一美国上诉法院裁定，有关谷歌 旗下摩托罗拉移动侵犯两项与iPhone有关的专利一案，苹果 应该可以在美国国际贸易委员会(ITC)更新其论据。

位于华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院认定，ITC判定苹果一专利失效、且认定摩托罗拉并未侵犯另一专利的做法有误。法院将此案发回ITC，依据不同的法律准则来对这些问题做进一步的分析。

一名苹果的发言人不愿置评。谷歌旗下的摩托罗拉发布声明指出，这项裁定为ITC判定苹果其他指控无效铺路。

该公司称，“在此同时，我们将会致力于推出众人喜爱的新款优异手机。”

苹果不断地在全球各地对那些运用谷歌Android作业系统的手机制造商发起诉讼。

苹果在2010年10月在ITC对摩托罗拉提告，指控的内容包含触控屏幕技术相关专利。而在这此诉讼展开不久之后，谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动。(完)
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