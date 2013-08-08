港报社评：高官利益申报从严，代价亦不轻--经济日报8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
港府昨公布问责官员申报利益新指引，将申报范围扩大至官员的家人及私交朋友，此因公众对高官操守期许极高，港府遂设更高标准回应民情。惟高标准亦有高代价，势添申报机制执行难度，亦恐令外界精英对加入政府更踌躇。
港府将官员申报利益的涵盖范围，由过去仅需申报个人利益，大幅扩大至其家人、亲属甚至私交好友等。问责官员不但须申报他与亲朋戚友的潜在经济利益冲突，甚至连“欠下人情”亦须申报，标准相当高，惟申报标准愈高，代价亦更高，此至少有两方面。
其一，执行难度大。新指引促问责官员申报的“私人利益”，遍及官员本人、其家人、亲属、私交好友、所属会所和协会的经济和其他利益，范围似无远弗届，如何界定实不无疑问。而且非公务员出身的外界精英，加入政府前难免人脉充沛，申报时要如何厘定界线，实费思量。
其二，政府招才难度高。正因利益申报范围太广，港府在招揽外界精英加入时，他们势更忧心其亲友或存在难以察觉的潜在利益冲突，若加入政府而误触地雷，恐累己累人，此或令港府吸纳各界人才徒添障碍，窒碍施政。
然而，指引的要求虽予人过犹不及之感，但若非如此，又难以回应公众对高官操守愈来愈高的要求。究竟这个新的标准如何具体落实、取得平衡，既回应公众对官员的高要求，亦设法纾解有志加入政府的精英的疑虑，港府责无旁贷。
惟市民亦应思量，现实是人无完人，若官员及其亲属的行为动辄得咎，那将更少人才愿闯政府热厨房，港府难觅人才提升施政能力，恐非香港之福。(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。