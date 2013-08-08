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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:05 BJT

港报社评：高官利益申报从严，代价亦不轻--经济日报8月8日

港府昨公布问责官员申报利益新指引，将申报范围扩大至官员的家人及私交朋友，此因公众对高官操守期许极高，港府遂设更高标准回应民情。惟高标准亦有高代价，势添申报机制执行难度，亦恐令外界精英对加入政府更踌躇。

港府将官员申报利益的涵盖范围，由过去仅需申报个人利益，大幅扩大至其家人、亲属甚至私交好友等。问责官员不但须申报他与亲朋戚友的潜在经济利益冲突，甚至连“欠下人情”亦须申报，标准相当高，惟申报标准愈高，代价亦更高，此至少有两方面。

其一，执行难度大。新指引促问责官员申报的“私人利益”，遍及官员本人、其家人、亲属、私交好友、所属会所和协会的经济和其他利益，范围似无远弗届，如何界定实不无疑问。而且非公务员出身的外界精英，加入政府前难免人脉充沛，申报时要如何厘定界线，实费思量。

其二，政府招才难度高。正因利益申报范围太广，港府在招揽外界精英加入时，他们势更忧心其亲友或存在难以察觉的潜在利益冲突，若加入政府而误触地雷，恐累己累人，此或令港府吸纳各界人才徒添障碍，窒碍施政。

然而，指引的要求虽予人过犹不及之感，但若非如此，又难以回应公众对高官操守愈来愈高的要求。究竟这个新的标准如何具体落实、取得平衡，既回应公众对官员的高要求，亦设法纾解有志加入政府的精英的疑虑，港府责无旁贷。

惟市民亦应思量，现实是人无完人，若官员及其亲属的行为动辄得咎，那将更少人才愿闯政府热厨房，港府难觅人才提升施政能力，恐非香港之福。(A07)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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