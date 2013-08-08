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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:08 BJT

《香港报摘》--信报8月8日

* 要闻版头条:

--尽管楼市成交淡气氛弱，但楼价仍在高位企稳，本报追踪三家银行对热门私人屋苑及居屋的估价，与6月份的情况不同，大部分单位在过去两个月估价普遍获得调升，居屋估值更跑赢大型屋苑。 * 其他: 　　--据消息透露中国最大资产管理公司(AMC)华融正在洽谈引入战略投资者，目前呼声较高的是高盛 及德银 ，并争取最快明年上半年实现上市。相信将继信达后紧接来港挂牌的另一间资产管理公司。

--据市场消息人士指出，嘉里建设 把物流子公司嘉里物流分拆上市的计划，便拟于今年第四季启动程序，暂定集资规模约5亿美元（39亿港元）。

--亨得利 发盈警，预期截至2013年6月底止6个月，净溢利较2012年同期下跌，主要因部份资产作减值拨备以及2012年同时出售OMAS非经常性收益影响所致。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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