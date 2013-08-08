《中国重要政经日程》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
============================今日重要政经日程=======================
8/8 (四)
2012-13年度最受尊敬企业颁奖典礼在北京举行。
首届世界现代化论坛在北京举行，至10日。
============================近日重要政经日程=======================
8/9（五）
国家卫生计生委就中国援外医疗50周年有关情况举行新闻发布会。
8/10 (六)
2013中国城镇化与企业家论坛在北京举行。
2013长江青年投资人论坛在深圳举行。
8/16 (五)
由《英才》杂志社主办的“2013（第七届）贡献中国高峰会”在北京召开。主题为：融合改变商业。
8/22(四)
2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。
8/29(四)
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张胜男)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。