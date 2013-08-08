《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

* 星岛日报

--华润电力 被记者实名举报贪腐的风波，形势出现逆转。据悉，今次事件真正原因是煤矿卖方个人涉及商业纠纷，有人希望借举报推倒交易，打击卖家。

--港岛地王寿臣山道西项目申改规划为住宅，周五(9日)由城规会首度审议，该项由政府机构等用地改作住宅用地，共接获逾210份意见，当中大部分表示反对。但市场估计通过改用途出售机会大，以豪宅项目发展计市场估值约39亿港元。 * 苹果日报

--佳兆业 公布，7月份实现合约销售约19亿元人民币，按年增长28%。首七个月实现累计合约销售额129亿元人民币，按年增长63%，达全年销售目标220亿元人民币的59%。

--据市场消息指，早年吸纳四大国有银行大量坏账的信达资产管理，将于短期内甄选上市安排行，计划赶在今年底前挂牌，初步拟集资约20亿美元。 * 东方日报

--差饷物业估价署截至6月底数据显示，租金指数按月回升约0.5%至153.7点，指数创历来单月新高。在学生及家庭租客带动下，新界实用面积431至752平方尺中型单位租金升幅最强劲，尺租按月劲升约14.8%至18.77港元。

--杭州华家池地块正式挂牌，并定于下月初出让，三宗地块总底价达97.3亿元人民币，将成为杭州有史以来总价最高的地块。据内地传媒报道，对有关地块感兴趣的发展商包括万科 、绿城 、融创 ，以及包括恒地 及九仓 等本港发展商。 * 明报

--高力国际（香港）研究及谘询经理李梓瑈表示，今年次季中环、铜锣湾、旺角及尖沙嘴四大核心零售旺区地舖，平均租金按季微升1%，主要是过去数年租金升及人工贵，增加了经营成本，削弱了零售商的盈利表现，而不少零售商的扩充计划有变，部分会直接落户国内三、四线城市，抢攻当地高消费力市场，预料未来12个月传统核心零售区地舖租金升幅约8%。

--西京投资为首的刘央申报减持中国航空工业国际 及宝业集团 。她旗下的西京于8月2日，以均价0.331港元减持中航国际2,000万股，持股量降至6.92%。同日西京亦在市场内，以均价5.289港元减持200万股宝业的股份，持股量减至10.51%。 * 文汇报

--朗诗绿色地产 董事局主席田明表示，到香港发展一直是梦想，希望把绿色节能环保房地产推到香港。在合适时机会发展香港市场。下半年打算在长江流域、华北、华南地区继续拿地。

--据悉，农业银行 董事长蒋超良于周二(6日)在上海出席一份重要协议的签字仪式。知情人士透露，蒋超良此行的主要目的是与上海市政府高层会晤，加快推进农业银行二总部落户上海。

--远洋地产 和太古地产 联合宣布以21亿元人民币售出成都大慈寺文化商业综合体办公楼部分“睿东中心”。 * 大公报

--北京北辰 公布截至6月底止的半年业绩，盈利按年升12.40%至5.55亿元人民币，每股收益16.5分，不派中期息。公司预料，下半年房地产市场将继续回升，价格及成交量会保持平稳上升。

--据市场消息指，渣打集团 亚洲区行政总裁白承睿，拟出售SC Savings Bank及SC Capital两个消费金融部门，资产共逾2万亿韩圜(约138亿港元)，约占该集团于南韩业务比重不足3%，但他指无意全面撤出当地市场。(完)