更新版 1-台湾财政：国发基金拟释股台积电筹约180亿台币，以增加财源

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(新增官员说法及细节、股价表现)
路透台北8月8日 - 为因应台湾政府财政困窘，一位要求不具名的政府官员周四表示，2014年的预算案中，行政院国发基金计划将释出台积电 股票超过1.7亿股予政府退休基金等四大基金，筹资金额约180亿台币以上缴国库。
本地时间10:39，台积电股价下跌0.41%报96.6台币，跑输台股 的小跌0.04%。
该官员指出，由于政府财政困窘，因此主计单位强力要求各单位在明年(2014年)度预算中增加缴库金额。以国发基金为例，明年度预算至少被要求增加300亿台币以上。因此，国发基金目前尚持有的兆丰银、彰银 等股票，也有计划释出。
行政院将预计在8月底通过2014年总预算，9月交予立法院审议。
该官员表示，目前国发基金持有台积电6.8%股权，释出后剩约5.7%。为减少股价波动，国发基金拟将持股释予四大基金，至于方式尚未谈定，可能是盘后巨额转让、盘后竞价等。
此外，不只是国发基金，官员表示，政府其他单位如财政部等，也受到主计单位的要求增加缴库，因此也有释股计划。财政部目前持有合库金 、彰银、华南金控 等金融股，市场猜测不排除财政部也将编列释股预算。
工商时报今日报导称，明年岁出岁入双双正成长，岁出约在1.93兆(万亿)台币，较今年1.90兆台币微幅成长；岁入也是微幅成长。为发动经济引擎，决定决扩大公共建设，其中公务基金部分，从1,600多亿台币成长至1,900亿台币，包括基金等预算，广益公建达三千亿台币以上，府院展现扩大公共建设拚经济的决心。
报导指出，这次岁出岁入差短2,000多亿台币，将举债近2,000亿台币，再移用岁计剩余弥平。由于岁入面收入不佳，行政院绞尽脑汁，动到国发基金的脑筋。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。