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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:57 BJT

更新版 1-台湾财政：国发基金拟释股台积电筹约180亿台币，以增加财源

(新增官员说法及细节、股价表现)

路透台北8月8日 - 为因应台湾政府财政困窘，一位要求不具名的政府官员周四表示，2014年的预算案中，行政院国发基金计划将释出台积电 股票超过1.7亿股予政府退休基金等四大基金，筹资金额约180亿台币以上缴国库。

本地时间10:39，台积电股价下跌0.41%报96.6台币，跑输台股 的小跌0.04%。

该官员指出，由于政府财政困窘，因此主计单位强力要求各单位在明年(2014年)度预算中增加缴库金额。以国发基金为例，明年度预算至少被要求增加300亿台币以上。因此，国发基金目前尚持有的兆丰银、彰银 等股票，也有计划释出。

行政院将预计在8月底通过2014年总预算，9月交予立法院审议。

该官员表示，目前国发基金持有台积电6.8%股权，释出后剩约5.7%。为减少股价波动，国发基金拟将持股释予四大基金，至于方式尚未谈定，可能是盘后巨额转让、盘后竞价等。

此外，不只是国发基金，官员表示，政府其他单位如财政部等，也受到主计单位的要求增加缴库，因此也有释股计划。财政部目前持有合库金 、彰银、华南金控 等金融股，市场猜测不排除财政部也将编列释股预算。

工商时报今日报导称，明年岁出岁入双双正成长，岁出约在1.93兆(万亿)台币，较今年1.90兆台币微幅成长；岁入也是微幅成长。为发动经济引擎，决定决扩大公共建设，其中公务基金部分，从1,600多亿台币成长至1,900亿台币，包括基金等预算，广益公建达三千亿台币以上，府院展现扩大公共建设拚经济的决心。

报导指出，这次岁出岁入差短2,000多亿台币，将举债近2,000亿台币，再移用岁计剩余弥平。由于岁入面收入不佳，行政院绞尽脑汁，动到国发基金的脑筋。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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