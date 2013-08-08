港报财经评论：退休投资的无奈--信报8月8日

退休投资的无奈/ 习广思

澳洲央行一如市场预期，减息至2.5厘水平，澳元汇率止跌。事实上，减息预期早已反映，止跌不过是反映预期出现而已，澳元还是一项碰也不要碰的资产。澳洲央行两年内八度减息，目的是刺激经济，今年央行透过口术暗示澳元估值过高，非常欢迎进一步贬值。相对其他央行，随着联储局部署退市，多个新兴国家开始加息，澳洲有没有加息的本钱？似乎没有。商品步入熊市，对澳洲经济造成重大打击，近期商品巨头变卖资产是一大讯号，商品市场低迷直接影响资金流入。政府态度明确，打算扭转过去长期依赖商品资源的经济，如果经济指标没有改善，或者澳元转强，澳央行2014年初将继续减息。港股7月反弹，踏入8月后遇阻力再现调整，汇控 绩差股价跌成为导火线，但有两点可以留意，一是恒指反弹格局是升一步，然后停几日，大市低成交无法扭转弱势；二是近日调整当中，以中资金融为首的弱股继续疲弱，炒过龙的强股则出现调整。

中港股市好股难求，以致强势股大炒归边，现阶段算是调整有序，至于弱势中资股，仍然摆脱不了疲弱，充当大户挟仓舞动指数的棋子。恒指第二日下跌，低位见21,571点，收报21,588点，下跌334点，并失守250天线。大市全日成交额517亿港元，沽空比率10.6%。炒业绩知易行难，保守策略应该是炒到业绩公布前夕，待盈利数据曝光后才决定追或沽，汇控算是一个教训。投资者要找的是回头牛，即turnaround的股票，或称为翻身股。中芯 第一季亏转盈，或可能成为回头牛。近期味千 发盈喜，安踏 绩后股价见新高，它们的业绩不算亮丽，但为投资者描绘了一个有复苏的故事，分析员改变态度重新评级，回头牛就此出现。

香港自由行数目虽然见顶，但化妆品零售业依然受惠，因为自由行不断向各大省市开放签行，消费趋势由高档转向低档次，卓悦 、莎莎 持续见增长。卓悦发盈喜，股价昨天升4.2%，莎莎强势未改，股价升2.3%。创兴银行 及廖创兴企业 双双停牌，市传越秀集团提出收购，触发多只小型银行股见炒作。创兴卖盘一事去年底开始传出，股价一直炒，香港老牌家族银行逐步退出，似是大趋势，中国内地金融集团不断向外抢滩，成为这批家族企业的最具潜力买家。事实上，香港的地产、金融将会有愈来愈多红色资本。(B02)

........................................................................

英镑有力突破1.55/ 苏子

昨天英伦银行公布的通胀报告指出会采用前瞻性指引，在失业率跌至7%前不会把利率调高或退出QE措施，并且会把到期的国债再投资，故英镑兑美元曾自1.53水平附近急挫近100点子，至1.5201低位。不过，由于随后英伦银行行长卡尼却表示，央行对通胀高企的问题较失业率更为关注，令汇市炒家相信英伦银行的政策偏向强硬，结果令英镑兑美元得以迅即止跌回升，并自上述的低位大幅飙升至7月的1.5434高位以上，暂时最高曾见1.5492高位，并令1.55心理关口及200天SMA阻力面对考验。由于昨天英镑兑美元的走势是先行急跌后才迅即强力掉头升越7月高位，反映市场力量在好淡通杀后最后已由看好的投资者胜出，故相信，若昨晚英镑兑美元的调整未见返回7月的1.5434高位以下波动及收市，预料1.55心理关口及200天SMA阻力将在稍后顺利突破，随后将挑战今年跌幅的50%反弹目标，即1.5595关键阻力及6月19日的1.5676高位。

留意1.5676高位阻力与20周保历加通道的1.5672顶部阻力和100周SMA阻力相若，因此，稍后若能一并突破上述阻力收市，届时已几可肯定汇价可以更上一层楼，投资者切忌逆势入市博大幅调整，反应待汇价略作调整时采取顺势而行的策略。美汇指数曾跌至81.48低位，此低位已略为跌破200天SMA关键支持。如昨晚美汇指数能显着在200天SMA支持以下收市，相信即使昨晚欧罗兑美元仍未能顺利破关而上，亦只是时间问题而已！

如稍后欧罗兑美元可以成功破关而上，宜留意欧罗兑日圆能否扭转近日弱势。若欧罗兑日圆仍保持近日偏弱势头，小心届时美元兑日圆有较大机会下试至6月19日的94.8低位附近才有较明显的承接力。(B08)