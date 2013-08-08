《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透首尔8月8日 - 韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合市场预期。央行有望在年底前一直维持利率不变，届时其将评估全球经济。 一位新闻发布官员宣布，韩国央行货币政策委员会维持指标利率 在2.50%不变，但未具体给予说明。
以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)：
2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50%
2012年10月11日 调降25个基点至2.75%
2012年 7月12日 调降25个基点至3.00%
2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%
2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%
2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%
2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%
2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%
2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%
2008年12月11日 调降100个基点至3.00%
2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%
2008年10月27日 调降75个基点至4.25% *
2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%
2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%
2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%
2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%
2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%
2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%
2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%
2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%
2005年10月11日 调升25个基点至3.50%
2004年11月11日 调降25个基点至3.25%
2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%
2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%
2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%
2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%
2001年 9月19日 调降50个基点至4.00% *
2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%
2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%
2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%
2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%
2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%
1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%
* 代表非例行会议利率变动。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。