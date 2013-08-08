港报财经评论：拆解美就业，收水仍遥远--经济日报8月8日

拆解美就业，收水仍遥远/ 林瑞芬

日股昨急挫4%，拖累恒指跌1.53%至21,588，进一步考验21,500；大市成交额517亿港元，抛售力不算太劲，有序调整格局仍为主，21,800失守，21,500及21,000为后市两级支持参考。A股市场也好不了多少，沪、深两地昨成交额只有约2,100亿港元，以前风光闲闲地3,000多亿港元。美国每隔一段时间，又会泛起QE准备收水的忧虑，芝加哥Fed银行总裁Charles Evans周二说，Fed十分可能在今年稍后，开始减缓每月850亿美元的购买资产计划，累当晚美股回软，标普500及道指创6月份以来最大单日跌幅。虽知QE门已开，会关是最终点。然而，关门的时点，市场总有人士评论，猜测时点，但始终猜不透，成好淡双方炒上炒落的博弈点。要猜中美国QE的收水时间表绝不轻松，开始减买债不等同加息，而加息的关键，相信大家都听得多是观察就业情况，失业率6.5%为门槛。

上周美国公布7月份的失业率由7.6%降至7.4%，为2008年12月以来的最低水平，看似就业情况理想，但如果数字会说谎的话，大家真是要看清楚，究竟美国的失业数据如何说谎。首先，次贷危机爆发以后，虽然美国政府积极挽救，但经济难回复光辉年代，有些工作如制造业职位，流失了就是流失了。失业率之所以改善，其中一大原因是有些人已完全放弃搵工，基数少了。二、就算奥巴马说已为美国市场创造就业，所讲的可能也只是兼职职位，而非全职职位，这对经济真正回强有很大差异。自美国经济衰退低点计，虽已制造大约552万个就业岗位，只是较2009年1月多出27万个，然而同期有952万个已不再被计入劳动力，更有188.2万个就业岗位的创造是自兼职职位。

三、2013年7月美国非农业劳动参与率较前月下滑0.1个百分点成为63.4%，较去年同期下滑0.3个百分点；2013年3、4月的63.3%同创1979年5月以来新低。据Thomson Reuters5日有报道，引述堪萨斯市联准银行经济学家Willem Van Zandweghe指出，2007年至2011年这段期间美国劳动参与率的跌幅堪称是史无前例。这多是因为结构性因素，有些工种消失了回复不来。四、就业数据隐示，美国经济未来缺乏动力，美国25岁至54岁的就业情况，与55岁或以上的就业情况，自2008年产生逆转，年长的出来谋生多少，相信是生活逼人所致。年少年壮的就业职位减，相信就是因为社会缺乏机会。这样的就业现状，预示美国经济未来反弹具有约束力。(B05)

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成交持续减缩， 国指见底先兆/ 余少文

国企指数昨日再跌，以三连跌来迎接今日开始公布的7月宏观经济数据，惟地方政府缺财，不排除中国要出招救亡，加上国企成交缩减，只要持续，国指有望重演去年8月见底走势。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数更跌204点或2.1%，收报9,446点，成交额增加至104亿港元，只有15%主板H股可以逆市上升。而红筹指数跌42点或1%，收4,110点，成交额41亿港元，成分股只有中国食品 录得升幅。

近期不时提及要看国指成交额，是因为过去4年多资料显示，以10日成交额平均值计算，曾出现4个时段成交额不足100亿港元，此情形均在去年出现，包括去年1月月初、6月底至7月初、7月底、8月中至9月初，当中1月初和8月中至9月初的成交额平均不足100亿港元的连续交易日多于5日，国指1月初由最低收市价9,987点升至2月最高收市价11,826点，而8月中至9月初连续15个交易日成交额平均值少于100亿港元，指数由9,195点升至今年2月最高收市价12,215点。即使是另外两个低成交额的时段，国指也有上升，只是上升幅度有限以及上升时间短，效果不太明显。若然再将成交额平均值日期延长至20日平均值，则只有去年8月下旬至9月初的成交额平均值少于100亿港元，国指在该段时间见底，然后开展五个月的升浪。由于国指成交额近期持续缩减，10天平均值降至92亿港元，20天平均值降至不足109亿港元，当然希望去年8月见底走势历史可以重演，惟先决条件是大市继续缩成交额，即使说大市缩成交下跌并不可怕，因为有见底的憧憬及有低位入市。

至于大市会否续下跌，当然要看中国内地经济表现和披露中的中期业绩。中期业绩要看重磅的内银股和能源股，集中在中下旬公布，只要符合或差过预期，已可以将大市推落。至于经济方面，今日公布7月进出口贸易数字，明日轮到CPI、PPI、零售销售、固定资产投资等，周六或到货币供应量数字，可惜目前的数据预测普遍差过6月份，可反映中国内地经济继续放缓。彭博预测数字显示，中国内地7月进出口贸易数字可以结束6月负增长走势，惟只有单位数增长而已，但市场预期中国会推出一系列政策来刺激进出口贸易，若然落实相关政策，对航运股会有好处，故见航运股过去五个月横行，似在等中国出手救亡。(B06)