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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 13:39 BJT

中国数据：7月发电量同比增长8.1%，粗钢产量增长6.2%--国家统计局

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周五公布，7月发电量4,795亿千瓦时，同比增长8.1%，7月原油加工量4,030万吨，同比上升7.1%。

统计局并公布，中国7月粗钢产量6,547万吨，同比增加6.2%。

统计局此前公布数据显示，6月发电量4,253亿千瓦时，同比增长6.0%；原油加工量3,960万吨，同比增长10.8%；钢材产量9,084万吨，同比增长7.2%。（完） (发稿 乔艳红/李文科; 审校 黄凯)
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