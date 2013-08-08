版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 09:58 BJT

金属期市：铜价创两周高点，因美元下跌

上海期交所11月期铜合约 上涨1.9%至每吨50,930元人民币。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周三表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美联储可能很快开始缩减购债刺激举措。

一项路透调查显示中国7月出口、工业生产和零售销售或小幅上升，显示在政府采取针对性措施以遏阻经济放缓后，形势已出现趋稳的初步迹象。

中国7月原油和铁矿石进口料增加，自6月触及的多月低点反弹，此前中国制造业活动出现温和回升。

巴西矿企淡水河谷 周三公布第二季获利大减，受债券和外汇衍生品出现27.8亿美元的外汇亏损影响，为该公司十年来最差季度业绩之一。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐