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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:36 BJT

《即时观点》澳洲7月就业意外减少，但失业率保持不变

市场反应：

数据公布后澳元兑美元 下跌0.0025美元，银行间利率<0#YIB:>变动甚微，因数据并未改变市场对澳洲央行是否降息及何时降息的预期。

链接：

澳洲统计局官网：(www.abs.gov.au)

背景：

* 分析师预估中值为7月就业人口增加5,000人，预估值介于减少1.5万至增加1.5万。今年就业人口数据波动大于以往，2月和4月为意外大增，3月大减。

* 失业率此前一直缓慢趋升，分析师原预计7月将升至5.8%，预估介于5.5-5.8%。

* 整体而言，在经济成长放缓及聘雇领先指标疲弱的情况下，今年劳动市场展现让人意外的韧性。

* 但前景日趋艰困。澳洲政府最近调升其失业率预估至6.25%，如果成真，将超过全球金融危机期间的峰值。

澳洲央行之前已表示，预计未来数月失业率将进一步略为上升。失业率朝6%迈进的趋势，将增加未来央行继续降息的理由。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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