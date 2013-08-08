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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:09 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币略升，澳洲就业数据不佳令澳元承压

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* 美元兑日圆以外亚洲货币上涨，澳洲7月就业数据逊于预期

* 澳洲就业数据公布后，澳元兑美元一度跌近0.5%

* 美元兑韩元测试1115.6；美元兑坡元触及1.2680

* 今日早盘市场主要关心于日本股市日经指数的反弹

* 日经指数昨日下跌4.0%，隔夜股指期货跌0.5%；今日日经指数最新涨1.2%

* 美元兑日圆一度涨至96.95，最新报96.70，因日经指数早盘涨势有所消退。(完)

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