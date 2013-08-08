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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:18 BJT

台湾汇市：台币早盘主交投区间偏升，受日圆、韩元走升带动

路透台北8月8日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投走升。交易员指出，由于美元持续疲软，日圆及韩元早盘走强，带动台币早盘实质交投区间偏升盘整。

汇银人士表示，台币早盘随韩元走扬，出口商并不满意现在价位，场上未见抛汇量能，外资也仅有零星美元买盘，令早盘交易略显清淡，料今日主交投将随韩元等主要亚币区间偏升。

韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合市场预期，央行有望在年底前一直维持利率不变，届时其将评估全球经济。

不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.929-29.939，上日同时段在29.949-29.963，上日收盘价为30.025。

本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.9分报29.936。

交易员观察市场最新动态：

* 美元依旧疲弱，日圆、韩元早盘走强

* 台股 早盘下跌0.13%，外资美元买盘零星

* 海外NDF美元/台币各天期换汇点皆有微幅扩大

* 美元指数 盘初平盘震荡

* 开盘54分钟台北外汇经纪公司成交量约0.96亿美元，交投偏淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.910-29.950

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* 美国数据：8月2日止当周抵押贷款申请上升，但抵押贷款利率亦上涨--MBA (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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