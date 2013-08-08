台湾汇市：台币早盘主交投区间偏升，受日圆、韩元走升带动

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透台北8月8日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投走升。交易员指出，由于美元持续疲软，日圆及韩元早盘走强，带动台币早盘实质交投区间偏升盘整。
汇银人士表示，台币早盘随韩元走扬，出口商并不满意现在价位，场上未见抛汇量能，外资也仅有零星美元买盘，令早盘交易略显清淡，料今日主交投将随韩元等主要亚币区间偏升。
韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合市场预期，央行有望在年底前一直维持利率不变，届时其将评估全球经济。
不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.929-29.939，上日同时段在29.949-29.963，上日收盘价为30.025。
本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.9分报29.936。
交易员观察市场最新动态：
* 美元依旧疲弱，日圆、韩元早盘走强
* 台股 早盘下跌0.13%，外资美元买盘零星
* 海外NDF美元/台币各天期换汇点皆有微幅扩大
* 美元指数 盘初平盘震荡
* 开盘54分钟台北外汇经纪公司成交量约0.96亿美元，交投偏淡
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.910-29.950
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* 美国数据：8月2日止当周抵押贷款申请上升，但抵押贷款利率亦上涨--MBA (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。