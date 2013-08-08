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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:20 BJT

路透基点：铝业公司新疆兆坤首度寻求境外贷款，规模达1.95亿美元

路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，铝业公司新疆兆坤贸易有限公司首度寻求境外贷款，正在市场筹办一笔最多达1.95亿美元的三年期优先担保贷款。

荷兰银行、法国Natixis银行和兴业银行为牵头行兼簿记行。

该贷款平均期限为两年。还款基于生产计划。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点。

获邀参贷银行，承贷2,500万美元及以上，综合收益为487.5个基点，有175个基点费用，取得牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元，综合收益为462.5个基点，有125个基点费用，取得主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元，综合收益为450个基点，有100个基点费用，取得安排行头衔。

该贷款在银团贷款前已收到1.25亿美元的参贷承诺。

有意参贷的银行需要在8月14日前回复，并在8月22日到乌鲁木齐进行实地考察。

回复截止期限为9月13日。(完)
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