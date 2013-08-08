奥巴马取消与普京在莫斯科的会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月7日 - 美国总统奥巴马周三取消了原定于下月与俄罗斯总统普京在莫斯科的会晤，以报复俄罗斯向斯诺登提供临时政治庇护。

此举标志着美俄关系降至极低点，也让人们对奥巴马在第一任期所致力的美俄关系“重置”产生质疑。奥巴马希望通过重置美俄关系以获得更多外交合作，结果却发现两国的严重分歧依旧。

白宫发言人卡尼在声明中表示：“经过7月份来的慎重考虑，我们得出的结论是，我们与俄罗斯在双边议程上近期取得的进展还不足以在9月初举行美俄峰会。”

俄罗斯政府对此决定表示失望。美国的该决定意味着奥巴马将不会与普京在莫斯科举行会晤，但依然会参加9月5-6日在圣彼得堡举行的G20峰会。奥巴马原定9月4日访问莫斯科的行程将改为在瑞典停留。

普京的外交政策顾问乌沙科夫(Yuri Ushakov)在莫斯科对记者表示：“显然这个决定是由于斯诺登事件，但这个局面不是我们造成的。”

他表示，俄罗斯对奥巴马访问该国的邀请依然有效。

除斯诺登事件外，美俄两国政府还在很多问题上存在严重分歧，尤其是俄罗斯对叙利亚总统阿萨德的支持。

卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)俄罗斯专家维斯(Andrew Weiss)表示：“真正的问题是美俄关系自2011年以来就已经渐行渐远。斯诺登显然是一个痛点，也是吸引公众关注点的一个来源。但美俄关系处于这种下滑和渐行渐远的状态已经有段时间了。”（完）