奥巴马取消与普京在莫斯科的会晤

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月7日 - 美国总统奥巴马周三取消了原定于下月与俄罗斯总统普京在莫斯科的会晤，以报复俄罗斯向斯诺登提供临时政治庇护。
此举标志着美俄关系降至极低点，也让人们对奥巴马在第一任期所致力的美俄关系“重置”产生质疑。奥巴马希望通过重置美俄关系以获得更多外交合作，结果却发现两国的严重分歧依旧。
白宫发言人卡尼在声明中表示：“经过7月份来的慎重考虑，我们得出的结论是，我们与俄罗斯在双边议程上近期取得的进展还不足以在9月初举行美俄峰会。”
俄罗斯政府对此决定表示失望。美国的该决定意味着奥巴马将不会与普京在莫斯科举行会晤，但依然会参加9月5-6日在圣彼得堡举行的G20峰会。奥巴马原定9月4日访问莫斯科的行程将改为在瑞典停留。
普京的外交政策顾问乌沙科夫(Yuri Ushakov)在莫斯科对记者表示：“显然这个决定是由于斯诺登事件，但这个局面不是我们造成的。”
他表示，俄罗斯对奥巴马访问该国的邀请依然有效。
除斯诺登事件外，美俄两国政府还在很多问题上存在严重分歧，尤其是俄罗斯对叙利亚总统阿萨德的支持。
卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)俄罗斯专家维斯(Andrew Weiss)表示：“真正的问题是美俄关系自2011年以来就已经渐行渐远。斯诺登显然是一个痛点，也是吸引公众关注点的一个来源。但美俄关系处于这种下滑和渐行渐远的状态已经有段时间了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。