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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:51 BJT

路透基点：中国交通建设寻求30亿元人民币贷款，用于南京一公路项目

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国交通建设股份有限公司寻求最多30亿元人民币(约合4.90亿美元)五年期贷款，用于南京的一个公路项目。

中国银行江苏分行受托安排此项贷款。

根据谈判价码，利率为中国人民银行基准利率的100%。

筹得资金将用于南京至高淳新通道的建设项目。中国交通建设子公司--上海振华重工(集团)股份有限公司5月29日发布公告称，上海振华与其他四家中国交通建设的附属公司中标南京至高淳新通道BT(build-transfer)项目，项目建设期为两年。

根据上海振华公告，还中标了宁高城际轨道交通二期(跨湖段)工程项目。这两个项目的总投资额为59.1亿元人民币，其中41.4亿元将通过银行贷款筹集。

银行业消息人士表示，贷款将通过一个特殊目的机构(special purpose vehicle/SPV)筹借。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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