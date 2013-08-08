中国金融：适度“借新还旧”有利于企业时间换空间--专家

路透北京8月8日 - “借新还旧”究竟是行业大忌还是发展中解决问题的良方？在中国经济减速时期，这一问题的争论尤为突出。面对学者和媒体的指摘，业内人士却辩解称，“借新还旧”是企业稳健经营的内在要求，也是金融深化的必然结果。适度“借新还旧”，企业才可能以时间换空间，渐进有序去杠杆。

中债资信评估有限责任公司信息研究部胡彦宇周四在中国金融时报上撰文称，当前企业整体财务杠杆已升至亚洲金融危机之前的水平，存在较大的去杠杆压力，同时经济也正处于减速换档、调整结构的关键时期。只有保持相对稳定的流动性环境，并允许适度“借新还旧”，企业才可能以时间换空间，平滑债务期限结构，渐进有序去杠杆，才能强化经济平稳着陆、从容换档的微观基础。

他并称，在此过程中，即使出现金融机构向高风险企业“借新”以“还旧”的情况，各方也不宜反应过度、因噎废食，毕竟风险偏好型投资者的广泛存在就是金融体系成熟的重要标志，当然前提是企业能够积极履行信息披露责任，金融机构具备较强的风险识别和定价能力，而且其道德风险能够得到有效约束和管控。

中信信托副总经理王道远日前在接受路透采访时表示，很简单的道理，一个发展中的企业总归是要有债务的。

王道远称，因为其本质是“企业融资”，而不是“项目融资”。对于项目融资来说，如果是新债去接盘旧债，从利益冲突的角度来说是不被允许的。项目的寿命一般很短，如果没有完成原来的计划而选择借新还旧，前后两拨受益人会有利益冲突。

“随着对‘影子银行’监管的持续趋严，融资成本相对更低的债券市场将在企业“借新还旧”、有序去杠杆进程中发挥更为重要的作用。”胡彦宇的文章称。

“借新还旧”是企业稳健经营的内在要求，也是金融深化的必然结果，不能将其简单等同于违规或高风险。通过“借新还旧”，尤其是债券等产品对银行贷款的替代，企业可以拓展融资渠道，增强财务弹性，这对于吃尽银行“晴天送伞，雨天收伞”苦头的企业尤为重要。

一般而言，越是资本密集型、投资回收期越长的行业，企业流动性管理就越难，“借新还旧”就越普遍和频繁。以公路为例，项目投资规模动则数十亿元乃至数百亿元，大部分贷款期限超过20年，贷款银行、借款企业都很难准确预估项目未来现金流和企业自由现金流情况，必然经常出现流动性缺口，这也就不难理解，为何公路行业和平台“借新还旧”现象突出了。而且，就连将流动性管理视为生命线的金融机构都需借助资本市场频繁“借新还旧”，更何况是企业呢？

“对于平台贷款，对于持续经营的企业来讲，债务滚动就不是问题。比如说，一个企业好几十年都是工商银行的客户，在他与工商银行的合作过程中，这种（所谓的借新还旧）情况会有很多。十几万亿里面大概有十万亿都是这样的。”王道远说。

根据审计署24号公告披露，2012年审计范围内的地方融资平台和公路行业普遍存在“借新还旧”的情况，且“借新还旧”比例较高，消息一出即引爆了市场对相关行业蓄积已久的风险情绪，至今余波未了。虽然评级机构频频上调相关企业主体评级，但投资者仍然避而远之。甚至有市场人士表示，目前包括政府等举债主体的“借新还旧”行为本质上就是“庞氏骗局”，极易引发系统性风险。 胡彦宇的文章并引述Wind数据统计结果，在非金融企业上半年公开发行的各类债券中，862只募集资金用途涉及还款，占比达67%；偿还借款7,479亿元，占全部募集资金43%。(完) (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)