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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:52 BJT

路透基点：越秀集团寻求过渡贷款用于收购香港创兴银行--RLPC

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士周三表示，中国国有企业越秀集团正在寻求一年期过渡贷款，用于收购香港上市企业创兴银行的股权。

一名银行家表示，野村正在安排这笔贷款。另一名银行家称，这家日本银行可能与一家台湾的银行及另外一家亚洲银行业者承销这笔贷款。

香港信报周三报导，越秀集团可能从创兴银行主席廖烈武及副主席廖烈智和三菱东京日联银行手中最多购买59.86%的股份。

这些股权的估值约为65.9亿港元(8.496亿美元)至87.8亿港元。

香港信报还报导，越秀亦已筹得一笔10亿美元的过渡贷款，作为收购备用。

消息人士称，待收购股份数量以及过渡贷款的规模仍尚待确认。

第三名银行家表示，目前寻求的过渡贷款的利率预计最初三个月约为加码300个基点，然后在贷款期限内逐步上升。

创兴银行的股价周三暂停买卖，周二收盘报22.45港元。该银行2013年上半年获利为2.76亿欧元，同比增加6%。

越秀集团7月与14家银行签署了一笔2.8亿美元三年期贷款。消息人士称，这笔贷款尚未支取。(完)

(编译 张涛；审校 王冠中)
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