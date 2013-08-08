路透基点：越秀集团寻求过渡贷款用于收购香港创兴银行--RLPC

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士周三表示，中国国有企业越秀集团正在寻求一年期过渡贷款，用于收购香港上市企业创兴银行的股权。
一名银行家表示，野村正在安排这笔贷款。另一名银行家称，这家日本银行可能与一家台湾的银行及另外一家亚洲银行业者承销这笔贷款。
香港信报周三报导，越秀集团可能从创兴银行主席廖烈武及副主席廖烈智和三菱东京日联银行手中最多购买59.86%的股份。
这些股权的估值约为65.9亿港元(8.496亿美元)至87.8亿港元。
香港信报还报导，越秀亦已筹得一笔10亿美元的过渡贷款，作为收购备用。
消息人士称，待收购股份数量以及过渡贷款的规模仍尚待确认。
第三名银行家表示，目前寻求的过渡贷款的利率预计最初三个月约为加码300个基点，然后在贷款期限内逐步上升。
创兴银行的股价周三暂停买卖，周二收盘报22.45港元。该银行2013年上半年获利为2.76亿欧元，同比增加6%。
越秀集团7月与14家银行签署了一笔2.8亿美元三年期贷款。消息人士称，这笔贷款尚未支取。(完)
(编译 张涛；审校 王冠中)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。