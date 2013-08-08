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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:54 BJT

新闻稿：韩国央行连续三个月维持指标利率在2.50%不变

包括零售销售、设备投资和建筑完工等多数消费和投资指标在6月上扬，制造业生产亦增长。

7月出口延续有利趋势，因对美国和中国等主要经济体的出口增加。

未来几个月，韩国经济料维持复苏趋势，符合政策持续发挥效益以及全球经济改善的情况。然而，关于未来成长轨道，存在上档和下档风险，上档风险包括美国和日本经济加速成长的可能性，下档风险包含中国经济放缓和美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出策略的不确定性。

消费者物价增幅料加速，因农产品价格升高。

经常帐料维持盈余趋势。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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