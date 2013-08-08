版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 10:42 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率微跌，跟随美债脚步

* 美债收益率走升吸引长线买家

* 月底新券发行前交易将较具指引

路透台北8月8日 - 台湾五年期公债 殖利率周四微幅走跌。美债因收益率上扬而吸引买家入场，殖利率下跌，带动台债殖利率微幅走低。

只不过，交易员表示，五年券殖利率经过近来的上冲下洗，场上有筹码的交易商已不多，估计要等到月底的新券发行前交易之后，可能对整体债市将有较大的影响。

财政部将于9月14日(周六)标售〞102甲10期〞公债400亿台币，天期为10年期，9月18日发行。发行前交易将自8月29日开始。

美国公债价格周三上涨，因收益率上升吸引买家认购财政部标售的10年期公债，这是本周三次附息公债发售的第二笔。指标10年期公债 升13/32，收益率从周二尾盘的2.64%降至2.60%。

交易员观察市场最新动态：

* 台股盘中小跌0.17%

* 10年券盘中交易趋向清淡

* 明日的两年期定存单标售仍具意义

本地时间10:33最新报价：

* 102/2 殖利率跌0.2基点，报1.1130%。

* 102/6 殖利率跌1基点，报1.5400%。

以下为最新相关报导链接：

*《英国央行焦点》央行把利率前景与就业情况挂钩，但市场并不买帐

* 美国数据：6月消费信贷增长逊于预期，循环信贷降幅为一年来最大

* 日本数据：6月经常帐盈余较上年同期减少20.3%，降幅为2月以来最大

* 美国经济：克利夫兰联储总裁称若就业改善持续，则准备缩减购债 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐