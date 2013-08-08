台湾债市：五年期公债殖利率微跌，跟随美债脚步

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 美债收益率走升吸引长线买家
* 月底新券发行前交易将较具指引
路透台北8月8日 - 台湾五年期公债 殖利率周四微幅走跌。美债因收益率上扬而吸引买家入场，殖利率下跌，带动台债殖利率微幅走低。
只不过，交易员表示，五年券殖利率经过近来的上冲下洗，场上有筹码的交易商已不多，估计要等到月底的新券发行前交易之后，可能对整体债市将有较大的影响。
财政部将于9月14日(周六)标售〞102甲10期〞公债400亿台币，天期为10年期，9月18日发行。发行前交易将自8月29日开始。
美国公债价格周三上涨，因收益率上升吸引买家认购财政部标售的10年期公债，这是本周三次附息公债发售的第二笔。指标10年期公债 升13/32，收益率从周二尾盘的2.64%降至2.60%。
交易员观察市场最新动态：
* 台股盘中小跌0.17%
* 10年券盘中交易趋向清淡
* 明日的两年期定存单标售仍具意义
本地时间10:33最新报价：
* 102/2 殖利率跌0.2基点，报1.1130%。
* 102/6 殖利率跌1基点，报1.5400%。
以下为最新相关报导链接：
*《英国央行焦点》央行把利率前景与就业情况挂钩，但市场并不买帐
* 美国数据：6月消费信贷增长逊于预期，循环信贷降幅为一年来最大
* 日本数据：6月经常帐盈余较上年同期减少20.3%，降幅为2月以来最大
* 美国经济：克利夫兰联储总裁称若就业改善持续，则准备缩减购债 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。