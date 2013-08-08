埃及政治危机进入危险僵局

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗8月7日 - 埃及政治危机周三进入紧张阶段，国际调解努力失败，而埃及临时政府再次威胁要对穆尔西的支持者采取行动。
双方均呼吁各自的支持者周四走上街头，而穆尔西的支持者在示威营地加固防护屏障，准备应对政府安全力量的行动。
埃及临时总统曼苏尔(Adly Mansour)称埃及形势危急，临时政府将继续推进九个月后举行选举的计划。
他说：“驶向未来的列车已经启程，每个人都必须认识到这点，并紧紧跟上。谁要是不能认识到这点，就必须为自己的决定负责。”
美国特使勃恩斯(William Burns)在埃及逗留数日，试图促成埃及政府与穆斯林兄弟会达成妥协未果，已踏上归程。欧盟特使里昂(Bernardino Leon)仍留在开罗，试图斡旋但希望渺茫。
欧盟和美国表示，埃及各方未能找到打破危险僵局的方法，非常令人担忧。
美国国务卿克里和欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)在联合声明中称：“现在的局势仍非常脆弱，这不仅可能造成埃及更多的流血冲突和极端情况，还会阻碍该国经济复苏，而经济复苏对埃及成功过渡至关重要。”
埃及军方7月3日推翻总统穆尔西，穆尔西和穆斯林兄弟会领导人被拘押，但穆尔西的支持者举行示威活动，要求恢复穆尔西职务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。