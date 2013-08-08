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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 11:09 BJT

路透基点：北京控股筹办60亿港元银团贷款--RLPC

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，北京控股有限公司正在筹办一笔60亿港元(7.74亿美元)的银团贷款。

消息人士透露，所筹款项的一部分将支应斥资82.2亿港元收购中国燃气控股有限公司股份的交易，另一部分用作再融资。

该公司上个月底宣布收购中国燃气的22.1%股份。北京控股评级为Baa1。

约有八家银行组成牵头银团，包括中国农业银行、中国银行香港分行、星展银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和永隆银行。

贷款期限料为五年。

2011年3月，在香港上市的北京控股获得一笔20亿港元的三年期定期贷款，利率为 较香港银行同业拆息加码105个基点。

北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。(完) (编译 王翔琼；审校 张荻)
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