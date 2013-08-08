中国个股：万科称未对海外投资设目标，青睐人口密集海外市场

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 中国最大的房地产开发商--万科 周四称，公司目前已进入了香港、美国和新加坡等海外市场，但未有对投资海外规模设订具体目标，公司对人口较多的海外市场都感兴趣。
万科总裁郁亮在记者会上称，公司在海外投资仍在学习过程中，目前团队有很多事情需要学习，例如英语、当地市场的规例等，故此并没有为此订下时间表。
“我们希望加大香港的投资力度，”他说，“（海外投资规模）没有明确目标，但我们对人多的地方都有兴趣，好像美国的旧金山、波士顿、纽约等，香港、新加坡等。”
今年以来，万科已先后在香港、美国和新加坡与当地伙伴合作投资地产项目。郁亮表示，这些项目是试水性质，没有计划做到很大，主要看项目的抗风险能力，万科亦不会独资去做，而是委托合作方去做，万科派员参与学习。
万科上半年完成全年开工计划的55.6%，但竣工面积则只及全年目标约三分之一。万科董事会秘书谭华杰表示，公司的项目大部份于下半年竣工，相信全年目标可以完成。
万科今年初向香港联交所提交申请，将其B股 以介绍形式转为H股在港上市，并已获受理，但暂时仍未有进一步的进展。郁亮表示，公司会耐心等候，但何时能够完成仍取决于中国证监会。
若其转板成功，万科在香港将拥有两个上市平台，另一上市公司为其买壳南联地产，并己易名为万科置业(海外) 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。