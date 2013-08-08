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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 11:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘初上涨，关注中国贸易数据

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。当月贸易顺差为178.2亿美元，路透调查预估中值为顺差272亿美元。

韩股综合股价指数 上涨0.5%，三年期公债9月期约 升0.04点至105.59。

0250GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,113.8 1,118.7

日圆/韩元 11.5172/237 11.5716

韩国公债期货 * 105.59 105.55

韩国综合股价指数 1,888.22 1,878.33

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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