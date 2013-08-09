《中国债券市场每日交易备忘》--8月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.21% 中国南车集团5亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 中国交建 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承 南京港集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行和南京银行主承 安徽能源集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部代发238亿元五年期地方债139106，票面利率3.87% 电信科学技术研究院20.5亿元一年期短融041363012，票面利率5.00% 江苏江南商贸集团3亿元一年期短融041355027，票面利率8.00% 淮南矿业集团29亿元一年期短融041366013，票面利率5.10% 新钢股份 15亿元一年期短融041358054，票面利率6.10% 中国供销集团10亿元一年期短融041366012，票面利率4.98% 珠海九洲控股2.9亿元一年期短融041361038，票面利率6.10% 武钢集团70亿元三年期中票101354009，票面利率4.99% 申能集团公司10亿元五年期中票101354010，票面利率4.80% 天津自来水集团5亿元三年期中票101372001，票面利率5.65% 安东石油技术集团公司2亿元三年期中票101369001，票面利率7.30% 山东路桥集团3.2亿元三年期中票101354011，票面利率6.50% 江苏华西集团10亿元五年期中票101353002，票面利率7.50% ============================================================================ 三、缴款： *海淀国资经营中心16亿元七年期固息债1380247，票面利率5.50% 湘潭振湘国有资产经营18亿元七年期固息债1380243，票面利率6.60% 中国建材 40亿元九个月期超短期融资券 天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融 丹东港集团10亿元一年期短融 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融 唐山三友碱业8亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国央行100亿元三个月期央票1301001到期兑付，参考收益率2.9089% 步步高投资集团股份3亿元一年期短融041253045到期兑付，票面利率5.07% 厦门国贸 7亿元一年期短融041257005到期兑付，票面利率4.47% 江苏省广电有线信息网络股份公司15亿元一年期短融041258046到期兑付，票面利率4.13% 重庆粮食集团1亿元一年期短融041258047到期兑付，票面利率4.89% 中升(大连)集团4亿元一年期短融041264021到期兑付，票面利率5.30% 北京纺织控股5.5亿元一年期短融041269022到期兑付，票面利率4.92% 蚌埠玻璃工业设计研究院2亿元一年期短融041271006到期兑付，票面利率6.20% 上虞市交通投资公司8亿元15年期固息债078042付息，票面利率5.73% 德州德达城建投公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080089付息，票面利率5.71% 中国铝业 10亿元五年期中票1082132付息，票面利率3.86% 国开行200亿元10年期固息债110244付息，票面利率4.90% 财政部代发220亿元五年期地方债119104付息，票面利率4.12% 电广传媒 5亿元五年期中票1282282付息，票面利率5.04% 上海新华传媒5亿元三年期中票1282283付息，票面利率5.07% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国经济强省--浙江省不良贷款上升的势头得到控制。据上海证券报周五报导，6月末，该省银行业金融机构 不良贷款余额和不良贷款率较上月双双下降，为32个月来首见。 --上海证券交易所的发展方向之一是积极推进国际化，加强和境外交易所、境外市场的合作，推动跨境ETF产品 开发，积极探索产品互挂、交叉上市，加强与境外交易所的数据和行情交换，加快推动上交所成为国际市场。 今日国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽/曹巍浩)