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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国财政部260亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.21%
  中国南车集团5亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承
  中国交建  30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承
  南京港集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行和南京银行主承
  安徽能源集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工商银行主承
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  二、新债上市：  
    
  财政部代发238亿元五年期地方债139106，票面利率3.87%
  电信科学技术研究院20.5亿元一年期短融041363012，票面利率5.00%
  江苏江南商贸集团3亿元一年期短融041355027，票面利率8.00%
  淮南矿业集团29亿元一年期短融041366013，票面利率5.10%    
  新钢股份 15亿元一年期短融041358054，票面利率6.10%
  中国供销集团10亿元一年期短融041366012，票面利率4.98%    
  珠海九洲控股2.9亿元一年期短融041361038，票面利率6.10%
  武钢集团70亿元三年期中票101354009，票面利率4.99%    
  申能集团公司10亿元五年期中票101354010，票面利率4.80%
  天津自来水集团5亿元三年期中票101372001，票面利率5.65%
  安东石油技术集团公司2亿元三年期中票101369001，票面利率7.30%
  山东路桥集团3.2亿元三年期中票101354011，票面利率6.50%    
  江苏华西集团10亿元五年期中票101353002，票面利率7.50%  
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  三、缴款：
   
 *海淀国资经营中心16亿元七年期固息债1380247，票面利率5.50%
  湘潭振湘国有资产经营18亿元七年期固息债1380243，票面利率6.60%
  中国建材 40亿元九个月期超短期融资券  
  天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融  
  丹东港集团10亿元一年期短融
  江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融
  唐山三友碱业8亿元三年期中票       
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  四、还本付息：
    
  中国央行100亿元三个月期央票1301001到期兑付，参考收益率2.9089%
  步步高投资集团股份3亿元一年期短融041253045到期兑付，票面利率5.07%
  厦门国贸 7亿元一年期短融041257005到期兑付，票面利率4.47%
  江苏省广电有线信息网络股份公司15亿元一年期短融041258046到期兑付，票面利率4.13%
  重庆粮食集团1亿元一年期短融041258047到期兑付，票面利率4.89%
  中升(大连)集团4亿元一年期短融041264021到期兑付，票面利率5.30%
  北京纺织控股5.5亿元一年期短融041269022到期兑付，票面利率4.92%
  蚌埠玻璃工业设计研究院2亿元一年期短融041271006到期兑付，票面利率6.20%    
  上虞市交通投资公司8亿元15年期固息债078042付息，票面利率5.73%
  德州德达城建投公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080089付息，票面利率5.71%
  中国铝业  10亿元五年期中票1082132付息，票面利率3.86%
  国开行200亿元10年期固息债110244付息，票面利率4.90%
  财政部代发220亿元五年期地方债119104付息，票面利率4.12%
  电广传媒 5亿元五年期中票1282282付息，票面利率5.04%
  上海新华传媒5亿元三年期中票1282283付息，票面利率5.07%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --中国经济强省--浙江省不良贷款上升的势头得到控制。据上海证券报周五报导，6月末，该省银行业金融机构
不良贷款余额和不良贷款率较上月双双下降，为32个月来首见。 
  --上海证券交易所的发展方向之一是积极推进国际化，加强和境外交易所、境外市场的合作，推动跨境ETF产品
开发，积极探索产品互挂、交叉上市，加强与境外交易所的数据和行情交换，加快推动上交所成为国际市场。 
    
    今日国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                    
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 康熙泽/曹巍浩)
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