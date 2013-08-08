新闻稿：中国7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%--海关

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(以下为中国海关8日发布的“今年7月份中国外贸进出口增长7.8%”新闻稿全文)
海关总署今天发布今年7月份我国外贸情况。据海关统计，7月份，我国进出口总值2.19万亿元人民币（折合3541.6亿美元），比去年同期（下同）增长7.8%，呈现企稳回升态势。其中出口1.15万亿元人民币（折合1859.9亿美元），增长5.1%；进口1.04万亿元人民币（折合1681.7亿美元），增长10.9%；7月份出口、进口同比增速相比6月份双双由负转正，当月贸易顺差1097.7亿元人民币（折合178.2亿美元），收窄29.6%。
7月份，我国一般贸易进出口1953.5亿美元，增长11.9%。其中出口973.8亿美元，增长9.1%；进口979.7亿美元，增长14.8%。一般贸易项下逆差5.9亿美元，去年同期为贸易顺差39.2亿美元。同期，我国加工贸易进出口1096.2亿美元，下降0.4%。其中出口679.3亿美元，下降3.6%；进口416.9亿美元，增长5.2%。加工贸易项下顺差262.4亿美元，收窄14.9%。
在对主要贸易伙伴的双边贸易中，仅对日本贸易下降。7月份，中欧双边贸易总值503.3亿美元，增长5%。中美双边贸易总值为443.1亿美元，增长10%。我与东盟双边贸易总值为371.7亿美元，增长13.1%。同期，内地与香港双边贸易总值为292.8亿美元，增长2.8%。中日双边贸易总值为270.8亿美元，下降6.1%。
海关统计显示，广东、江苏等7个省市合计进出口占近8成，中西部地区部分省份出口活跃。7月份，广东进出口总值856.3亿美元，增长4.5%。同期，江苏、上海和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为485.6亿、396.7亿和381.3亿美元，分别增长4.3%、3.1%和18.9%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为309.3亿、222.5亿和147亿美元，分别增长13.5%、6.2%和11.9%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的79%。
从出口方面来看，7月份，广东出口499.4亿美元，增长3.9%。江苏、浙江分别出口283.5亿、233.6亿美元，分别增长2.1%、18%；上海出口176.2亿美元，下降3.7%。同期，山东、福建和北京分别出口110.5亿、90.5亿和53.5亿美元，分别增长1.2%、6.9%和6.4%。此外，中西部地区部分省份出口则保持较快增长，四川、河南、湖南和山西的出口增速分别为11.3%、44.3%、61%和1.1倍。
7月份，外商投资企业进出口1620亿美元，增长2.4%。同期，民营企业进出口1171亿美元，增长15%，高出外贸总体增速7.2个百分点，占我外贸总值的33.1%。此外，国有企业进出口670.5亿美元，增长7.1%。
在出口商品中，机电产品出口稳步增长，部分传统劳动密集型产品出口增势良好。7月份，我国机电产品出口1028.5亿美元，增长4%，占出口总值的55.3%。其中，电器及电子产品出口438.7亿美元，增长11.3%；机械设备319.5亿美元，增长1.7%。同期，服装出口181亿美元，增长13.9%；纺织品95.8亿美元，增长19.7%；鞋类47.3亿美元，下降2.3%；家具41.4亿美元，下降6.2%；塑料制品28.6亿美元，下降7.3%；箱包24.4亿美元，增长3.4%；玩具13亿美元，增长16.7%；上述7大类劳动密集型产品合计出口431.4亿美元，增长8.7%，占出口总值的23.2%。
在进口商品中，能源和资源性产品进口量增加。7月份，我国进口铁矿砂7314万吨，增加26.7%，进口均价为每吨118.5美元，下跌12.2%；煤2865万吨，增加18.3%，进口均价为每吨86.2美元，下跌16.8%；原油2611万吨，增加19.6%，进口均价为每吨743.2美元，上涨2%；大豆720万吨，增加22.7%，进口均价为每吨603.3美元，上涨1.7%；成品油325万吨，增加5.4%，进口均价为每吨785.7美元，上涨1%；初级形状的塑料222万吨，增加7.5%，进口均价为每吨1983美元，上涨1.9%；钢材118万吨，增加1.6%，进口均价为每吨1235.2美元，下跌5.7%；未锻造铜及铜材41.1万吨，增加12%，进口均价为每吨7513.6美元，下跌7.1%；未锻造铝及铝材7.2万吨，减少25.9%，进口均价为每吨4667美元，上涨10.4%。此外，机电产品进口732.1亿美元，增长8.2%；其中汽车10.8万辆，增加14.6%。(完)
欲览更多详情，请点击中国海关链接 here (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。