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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 11:23 BJT

香港个股：中国太平附属斥35.85亿元人民币购入北京一物业项目

路透香港8月8日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周四宣布，其附属公司太平人寿斥资35.85亿元人民币，向金融街控股 购入一个位于北京西城区的物业项目，以将整体资产组合多元化。

公司声明称，将收购的物业位于西城区菜市口东南角大吉危改小区，并由金融街控股负责兴建，预期卖方将不迟于2017年6月底交付该物业予太平人寿。

太平保险表示，长远而言，中国经济及房产市场具有良好的基调及前景，太平人寿购入该物业，将有利其整体资产组合之多元化、资产负债匹配及风险回报配置。

太平保险早盘尾段微跌0.18%，报10.82港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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