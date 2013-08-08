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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 11:53 BJT

台湾债市：RP利率大致稳于低位，寿险短钱持续增多

路透台北8月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致不变。市场资金充裕，投信申购款充足之下，RP市场的利率仍能维持在低位。

交易人士认为，投信申购款仍旧不少，这可能是来自于寿险业因转移资金配置，令短钱的资金突然增多，并且申购货币基金。

虽然明日是周五临近周末，不过市场交易人士表示，公债和公司债附买回市场的资金情势并不见得会吃紧，反而是更受基金的申购与赎回情况影响。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。皆与上日相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也和上日无二致。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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