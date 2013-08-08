《全球主要央行动态》--8月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月1日-8月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债刺激举措。尽管7月就业增长低于分析师预估，但她更关注近期的强劲势头。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储今年稍晚可能缩减大规模购债刺激举措，如果经济数据允许，最早可能下个月就采取行动。埃文斯还表示联储会将短期利率维持在近零水准，直到失业率降至6.5%以下，他预计失业率可能在2015年年中降到这样的水准。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储可能最早在9月开始缩减购债计划，但如果美国经济增长未能在今年下半年提速，也许会等等再行动。洛克哈特表示，就业市场能否持续改善是个关键。

达拉斯联储总裁费希尔称，继上月失业率下滑后，美联储越发接近缩减其庞大的购债规模。费希尔称，他个人早就希望缩减购债规模。费希尔并对谁将接替联储主席贝南克的问题提出了自己的观点。他指出，美联储需要一位“极为谦卑的”领袖，而不是一位超级巨星。费希尔称，他知道除了经常被媒体提及的人士之外，还有其他人选。

圣路易斯联储总裁布拉德称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。

**欧洲**

欧洲央行维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。央行总裁德拉吉暗示，政策暂时不会收紧，至少在进入明年后相当长的时间内都是如此；不过央行不会就何时可能调整利率给出时间表。

欧洲央行执委普雷特称，欧洲央行的低利率前瞻性指引包括宽松倾向，如果通胀前景允许，进一步降息是一个选项。普雷特表示，欧央行“还未用尽弹药”。

英国央行8月1日在其新任总裁领导下的第二次政策会上没有作出什么改变，仍维持指标利率在0.5%不变，购债计划规模也未作调整 。但在7日公布通胀报告提出前瞻性指引时打破传统称，计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年之久。英国央行称，如果公众的中期通胀预期上升到危险水准，或者央行预期未来18到24个月通胀率将为2.5%或更高，以及如果低利率威胁到金融稳定性，那么央行将会考虑升息。

**日韩**

日本央行维持货币政策不变，且未上调经济评估，而是决定等待观察更多线索来判断信心改善是否会促使企业增加资本支出。一如普遍预期，日本央行以全票通过维持扩大基础货币的承诺，每年增幅是60兆(万亿)至70兆日圆。

韩国央行连续第三个月维持利率在2.50%不变，符合市场预期。央行有望在年底前一直维持利率不变，届时其将评估全球经济 。央行在新闻稿指出，货币政策委员会预计韩国经济将持续增长，但增速较温和，主要是由出口带动。

**澳洲**

澳洲央行将隔夜拆款利率降低0.25个百分点至纪录低点2.5%，以帮助经济应对矿业荣景过后的低迷。央行称，预计经济近期成长将低于趋势，将按需要调整政策，以促进经济成长。澳洲央行总裁史蒂文斯在声明中表示，“央行货币政策委员会此前表示，如果需要降息支撑需求，通胀前景为进一步宽松政策提供了空间。...在今天的会议上，货币政策委员会考虑了近来的物价和经济活动状况之后，认为适宜进一步调降利率。”

**中国**

中国央行公布的二季度报告除表示继续稳健货币政策外，并透露出金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变的思路，而央行也在灵活开展常备借贷便利工具(SLF)等创新工具组合应对流动性波动。

中国人民银行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的连续性、稳定性，增强调控的针对性、协调性，根据形势变化，适时适度预调微调，维护货币市场稳定；同时要善用底线思维，有效防范系统性金融风险。