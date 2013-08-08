路透基点：AIG延后中资财团收购旗下ILFC的截止期限--RLPC

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，美国保险商美国国际集团(AIG)已延后中资财团收购其飞机租赁部门国际租赁金融公司(ILFC)的截止期限。

消息人士说，这个由P3 Investments带头的中资财团今早告知可能的贷款银行，收购案最后截止期限现为8月31日。

AIG在8月2日时表示，如果ILFC出售案未能通过，将计划进行首次公开上市(IPO)。

这个中资财团正在筹募15亿美元的五年期贷款用于支持本项收购。

银行界消息人士说，收购期限延后将可给予潜在贷款银行更多时间进行必要的信贷核批。根据消息人士，承诺贷款最后截止期稍早时已由7月底延后至8月9日。

消息人士称，该笔融资所获得的口头贷款承诺，已经超过融资目标15亿美元的半数。

该项贷款规模先前已经分别从23亿美元和20亿美元下调过两次，该中资财团原本考虑再次减少融资规模，但在最后期限获得展延之后，决定维持15亿美元的融资目标。

一如此前的报导，台湾银行和兆丰国际商业银行为本项贷款牵头。7月10日举行银行会议。借款人在银行会议上表示，债务与获利的杠杆比率约为7.5至8倍。

控股公司的股份将用来做为贷款担保，而一旦完成收购，ILFC股份也将做为担保品。

这笔五年期分期偿还贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点。根据谈判的价码，综合收益约为550个基点。

贷款利率将根据控股公司在贷款动用后的12个月净债务比来调整如下：净债务比0.5倍或以上，贷款利率为加码500个基点；净债务比0.4-0.49倍，加码475个基点；净债务比0.3-0.39倍，加码450个基点；净债务比低于0.3倍，加码425个基点。

贷款平均年限约为4.2年。在一年的宽限期之后，分九期每半年不等额偿还。首次偿还比例为3.5%，第二次和第三次为3.75%，第四次和第五次为5%，第六次和第七次为10%，最后一次为55%。

消息人士称，贷款条款尚未最终敲定，仍可能有变化。

由P3 Investments带头的中资财团提出以47.53亿美元收购90%的ILFC股份。

P3 Investments由吴荣辉领导，后者还是泛亚洲基金Primus Financial Holdings的联合创始人。但该基金目前已不存在。

消息人士称，法国巴黎银行是买家的财务顾问。

评级机构穆迪及标普给予ILFC的评级分别是Ba3和BBB-。