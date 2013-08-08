港股业绩：东方海外上半年转盈为亏，预期市况难大幅改善

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 周四宣布，今年上半年业绩转盈为亏，主要因为货柜运输业继续面对货量增长疲弱、运载力过剩及燃油成本高企的挑战。
该公司并预期利润将持续微薄及波动，在基本供求达到更佳平衡前，市况难望有大幅改善，但仍然会继续与航运商所组成的联盟合作，以维持竞争力。
东方海外在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净亏损约1,526万美元，去年同期为净利1.165亿美元；每股亏损0.024美元，不派中期息。
公司表示，运费自去年第四季度起一直下跌，尤以亚洲/欧洲航线跌幅最大，太平洋航线及亚洲区内航线运费亦备受压力；第二季东西向航线市场一连串加费行动普遍无以为继。
东方海外称，上半年各主要航线货量增长仅约2.2%，尽管下半年需求预期有所改善，但业界仍要消化今年全年270艘新船下水所带来10%新增运载力的冲击。
上半年该公司的总载货量按年下跌1.5%，每个标准货柜平均收入按年下跌2.2%至1,088美元。
另外，期内东方海外在美国纽约的商业大厦“华尔街广场”录得重估公允值亏损约460万美元，来自汇贤 的投资收入大减79%至910万美元。
东方海外表示，将于2014及2015年接收四艘8,888标准箱新船，预计将能为所投入之航线带来更佳竞争力。
东方海外早盘最多曾跌3.6%至43港元，尾段跌幅收窄至0.67%；过去一个月跌6.5%，三个月则跌近4%。 (完)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。