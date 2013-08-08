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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 11:58 BJT

港股业绩：东方海外上半年转盈为亏，预期市况难大幅改善

路透香港8月8日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 周四宣布，今年上半年业绩转盈为亏，主要因为货柜运输业继续面对货量增长疲弱、运载力过剩及燃油成本高企的挑战。

该公司并预期利润将持续微薄及波动，在基本供求达到更佳平衡前，市况难望有大幅改善，但仍然会继续与航运商所组成的联盟合作，以维持竞争力。

东方海外在联交所发布业绩称，截至6月底止首六个月净亏损约1,526万美元，去年同期为净利1.165亿美元；每股亏损0.024美元，不派中期息。

公司表示，运费自去年第四季度起一直下跌，尤以亚洲/欧洲航线跌幅最大，太平洋航线及亚洲区内航线运费亦备受压力；第二季东西向航线市场一连串加费行动普遍无以为继。

东方海外称，上半年各主要航线货量增长仅约2.2%，尽管下半年需求预期有所改善，但业界仍要消化今年全年270艘新船下水所带来10%新增运载力的冲击。

上半年该公司的总载货量按年下跌1.5%，每个标准货柜平均收入按年下跌2.2%至1,088美元。

另外，期内东方海外在美国纽约的商业大厦“华尔街广场”录得重估公允值亏损约460万美元，来自汇贤 的投资收入大减79%至910万美元。

东方海外表示，将于2014及2015年接收四艘8,888标准箱新船，预计将能为所投入之航线带来更佳竞争力。

东方海外早盘最多曾跌3.6%至43港元，尾段跌幅收窄至0.67%；过去一个月跌6.5%，三个月则跌近4%。 (完)

浏览东方海外其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)
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