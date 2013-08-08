更新版 1-中国数据：外贸进出口增速由负转正，传递宏观经济趋稳信号

* 7月进出口增速双双回归正增长，传递经济企稳信号

* 进出口增速回正与去年基数较低的技术性因素有关

* 稳增长政策提振信心，政策效应仍待发酵

路透北京8月8日 - 中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。

此外，中国为稳增长近期出台一系列举措，包括推进贸易便利化，稳定进出口的相关政策等，或多或少有助改善对中国经济的预期，而政策效果仍是影响下半年中国经济的重要因素。

“应该说7月外贸回升很大程度与去年基数低的技术性因素有关。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁分析称，而进口增长一方面与大宗商品价格回升有关，另外也得益于国内需求回暖，“如果剔除价格上升的因素，真实的进口增幅并没有这么高。”

中信建投证券研究发展部副总裁胡艳妮也认为，进口超预期增长的可持续性还需要观察，目前看内需强劲反弹的可能性不是太大。从全年进出口状况看，5、6月份可能已出现低点，后几个月估计是一个温和复苏的状态。

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经显现企稳迹象。而中国6月进出口曾出现17个月来罕见的双双负增长。

中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。整个上半年来看，出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。中国政府年初制定的进出口增长目标位8%。

**外贸传递经济企稳的信号**

事实上，受劳动力及原材料等成本上升，以及人民币汇率升值等诸多因素影响，中国外贸企业的获利微薄，更加剧外界对中国经济何时企稳的忧虑。

浙商证券宏观分析师郭磊表示，本月进口确实明显超预期，猜测可能是和PPI见底之后的库存企稳有关。进口数据的强势和7月国电口径发电量走高、中游价格抬升这些特征结合起来，已经隐隐显示出内需企稳的迹象了，但还需要进一步观察和确认。

他认为，目前美国经济复苏趋势明显，它对外需的传递链条应该是比较明朗的；前期也看到集装箱运价指数等数据的反弹。而且目前出口还处于汇率压力下，考虑到人民币加速升值并不可持续，对于后期出口预计相对乐观一些，估计出口将从目前的状态恢复到10%左右。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前公布的宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月时大跌0.7个百分点至50.1；其中，生产经营活动预期指数结束连续三个月下降走势，回升2.3个百分点至56.4。

华宝信托宏观分析师聂文就表示，虽然出口恢复了一些，但没有太多超出市场预期，毕竟全球主要国家PMI在7月都有显着的回升，美国和欧洲经济数据利好对中国出口有较大的正面影响。“但总体而言，进出口还不是很乐观，还是有很大的不确定因素。”

他认为，7月出口微调政策亦对中国出口有帮助。而国内需求的回升，出口订单的恢复对进口有促进。下半年如果出口能保持5%左右就不错了，再大幅增长的可能性不是很大。

此外，分析师们都提到，最近中国连续出台的稳增长政策，包括进出口贸易便利化，提振内需等等，对改善经济预期有正面帮助，而7月份的外贸数据也传递出经济向好的信号。但要完成全年出口增长的目标并不容易。

“进出口大增背后汇率因素的影响比较大，7月份人民币汇率大致走稳，鼓励出口企业加大接单力度；此外当月资金面紧张的状况也较前月好转。全球经济目前出现复苏迹象，尤其欧洲和日本的状况继续恶化的可能性已不大，也有助于外需的反弹。”胡艳妮称。

聂文也认为，毕竟目前处于经济下滑期，传统行业的去杠杆和去产能化的难度比较大，加之央行去杠杆化亦导致利率保持较高水平，人民币继续升值对经济伤害比较大，都对经济复苏不利。

国家信息中心周三发布最新报告预测，下半年外贸环境不容乐观，随着人民币升值滞后影响进一步显现，进出口增速将进一步下滑。短期应保持汇率基本稳定，中期则应由汇率中间价逐步市场化入手，增加汇率弹性。

报告预计，全年出口增长9%左右，进口增长7.3%左右，贸易顺差达2800亿美元。（完）

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