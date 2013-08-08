台湾货币市场：短率于低位游走，观察央行冲销力道是否持续扩大

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 短率在低位游走
* 央行冲销力道待观察
* 短票发行量少
记者 林妙容
路透台北8月8日 - 台湾银行间短率周四持续在低档游走，市场资金水位没有太大变化，期初超额准备持续累积。不过上日央行似乎加大冲销力道，市场将观察此一力道是否持续，或只是调整存单到期落点的微幅调控。
市场银行资金调拨人士指出，上日央行存单到期量较少，央行冲销力道有所扩大，令存单发行余额增近百亿台币，与央行近期存单发行均贴近到期量的操作不甚相符。不过银行人士认为，由于央行冲销力道稍大也可能是调整存单落点，将观察今、明日央行是否减低存单发行力道以回冲上日新增发行量，以确认央行冲销手法是否有所变化。
〞基本上钱还是多，但是央行可能是针对各家不同的状况冲销...这还要观察。〞一位本地银行交易员说。
此外，针对明日央行将标售的两年期定存单，各家银行今日进入内部讨论利率阶段，但票券商及本地银行以参与为主，下标起点拉高至0.80-1.0%间，市场一般认为难以得标，料明日下标主力仍在资金成本相对较低的外资银行。
台湾央行本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2000-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )
本地时间12:02时：
**台币兑美元 早盘收高9.6分报29.929。
**台股 微幅走高0.09%，报7,928.16点；成交量 报557.15亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日为0.380-0.420%。
**短票利率底部微幅松动**
在短票市场方面，今日发票量稀少，票券部以到期续作及资金来源较为稳定的法人客户为主，与银行间的承作交易不多，但在利率上底部略有松动。
一大型票券商指出，资金缺口不大，令票券商对银行的询券要求只能敬谢不敏，部分到期续作的额度也因票券商没有资金缺口而被迫缩减。由于券源稀少，少数零星的自保票在票券商的要求下再向利率底部下探至0.66%，但尚未成为主要交易利率。
今日30天期短票利率主要交投仍落在0.67%-0.68%，与上日相同；极少数则成交于0.66%。
台湾央行周四存单到期金额3,302亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周五央行存单到期3,548.45亿台币。下周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，分别为周一3,936亿、周二1,532.5亿、周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为55亿台币，累计超额准备为1,278亿，加计前期1%的超额准备为2,653亿台币。
**RP市场寿险钱多**
债券市场附买回(RP)成交利率周四大致不变。市场资金充裕，投信申购款充足之下，RP市场的利率仍能维持在低位。
交易人士认为，投信申购款仍旧不少，这可能是来自于寿险业因转移资金配置，令短钱的资金突然增多，并且申购货币基金。
虽然明日是周五临近周末，不过市场交易人士表示，公债和公司债附买回市场的资金情势并不见得会吃紧，反而是更受基金的申购与赎回情况影响。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。皆与上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，也和上日无二致。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。