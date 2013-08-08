《综述》中国7月外贸呈现“反弹小浪花”，但实现全年8%增速仍有难度

* 中国7月进出口同比增速双双转正

* 外贸现“反弹小浪花”不改经济低位运行态势

* 全年实现8%进出口增长目标仍有难度

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京8月8日 - 受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，进一步验证宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，远高于路透预估中值3%和2.1%，并扭转6月分别下降3.1%和0.7%的滑落态势；7月贸易顺差为178.2亿美元，预估中值为272亿美元。

“整体看法没有太大变化，对经济的判断本来就是‘反弹小浪花’，7月可能有一个反弹，数据上相对会比6月好一些。”国泰君安宏观分析师汪进称。

他认为，7月进口超出预期表明国内需求在反弹，全年出口估计也就在8%左右；宏观数据在6月已经很低了，7、8月份可能反弹一些，但整个三季度经济还是会在低位运行。

花旗集团中国高级经济学家丁爽也称，总的来说数据比预期好，但月度数据波动往往比较大，若从三个月移动平均来看，进口增速在3.3%，出口也就在1%左右，也就没有单月数据反映的那么好了。

他认为，出口的趋势比较积极，可能还会持续一段时间，主要是欧洲、美英等国PMI都改善很多、超出预期，中国PMI里面的出口订单也在改善；但进口里面很多是原材料进口，可能和提前备货有关，鉴于目前政府更注重结构改革，政策面并不会放松、信贷会往中性或偏紧方向发展，而且地方债务重新审计也会约束其投融资能力，因此7月进口的双位数增速恐怕难以维持。

“总的来说，下半年宏观经济还是往下的一个趋势，外需改善只会部分抵消内需的不足。”丁爽称。他维持全年经济增速7.4%的判断，下半年预计还是会继续走弱，受低基数效应影响三季度可能相对好看一些，在7.3-7.4%之间，四季度恐怕仅有7.1%。

优于预期的外贸数据公布后，带动中国股市沪综指 由跌转升，早盘小幅收高0.48%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.0%；对中国经济敏感的澳元兑美元 上涨0.7%，期铜 也应声触及七周高位，现货金 和美国原油期货 亦小幅走升。

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**实现全年8%增长目标仍有难度**

中国政府年初设定的2013年进出口增长目标是8%。海关今日发布数据显示，1-7月进出口总值同比增长8.5%，但经季节因素调整后增速仅有4.1%；而且从经季节调整后的环比来看，7月出口下降1.2%，进口下降3%，外贸形势仍显严峻。

“与其说中国进出口数据复苏，不如说回归常态。因为外管局贸易审查的‘20号文’的冲击导致5月、6月部分外贸交易延后，并转入7月数据中。”瑞穗证劵亚洲公司首席经济学家沈建光称。

他认为，7月进口增速的超预期并不意味着内需恢复，因为目前为止还没有其他支持这一逻辑的信号，也许国际油价的上涨可以成为进口超预期的部分理由，“中国有能力实现贸易5%左右的年增速，但要达到官方提出的8%的增速目标比较难。”

国务院7月24日常务会议指出，当前经贸环境复杂严峻，进出口增速均明显放缓，要通过制度创新，提高贸易便利化水平，具体包括制定便利通关办法，抓紧出台“一次申报、一次查验、一次放行”改革方案，分步在全国口岸实行；整顿进出口环节经营性收费，暂免出口商品法定检验费用；并鼓励金融机构对有订单、有效益的企业及项目加大支持力度；以及保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定等等。

中信建投证券研究发展部副总裁胡艳妮也指出，7月进出口大增背后汇率因素的影响比较大，7月份人民币汇率大致走稳，鼓励出口企业加大接单力度；当月资金面紧张状况也较前月好转。全球经济目前出现复苏迹象，尤其欧洲和日本的状况继续恶化的可能性已不大，也有助于外需的反弹。

“但鉴于针对中国的“双反”调查等贸易争端频发，出口高增长的阻力也很大，估计年内仍会呈个位数增长。”她说。

她并认为，进口超预期增长的可持续性还需要观察，目前看内需强劲反弹的可能性不是太大；从全年进出口状况看，5、6月份可能已出现低点，后几个月估计是一个温和复苏的状态。