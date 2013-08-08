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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:07 BJT

韩国股市：早盘上涨0.7%，中国出口数据与强劲日圆提供支撑

路透首尔8月8日 - 韩国股市周四早盘反弹，受助于中国出口数据改善、地区股市走高以及日圆强劲。

0315GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%，报1,891.18点。中国7月出口数字优于预期提供额外支撑。股指曾在周三时下挫1.5%。

由于中国数据提振人气，地区股市多数亦上涨。

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，表现超预估，进口增长10.9%，当月贸易顺差为178.2亿美元。

中国是韩国的最大出口市场。

以市值计算排名前10的企业里，有七家上涨。现代汽车 因日圆坚挺上扬0.9%，自周三跌势反弹。起亚汽车 和现代摩比斯 各自上涨1%。

Hyundai Elevator 跳涨13.7%。现代商船 大涨14.8%。此前朝鲜在周三表示，正在重新开放此前关闭的开城工业园，且提议下周就恢复该工业园正常运转举行新谈判。 。

截至早盘尾段，外资卖超651亿韩元股票。

下跌与上涨股票数量之比为448：313。(完)
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