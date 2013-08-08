韩国股市：早盘上涨0.7%，中国出口数据与强劲日圆提供支撑

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透首尔8月8日 - 韩国股市周四早盘反弹，受助于中国出口数据改善、地区股市走高以及日圆强劲。
0315GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%，报1,891.18点。中国7月出口数字优于预期提供额外支撑。股指曾在周三时下挫1.5%。
由于中国数据提振人气，地区股市多数亦上涨。
中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，表现超预估，进口增长10.9%，当月贸易顺差为178.2亿美元。
中国是韩国的最大出口市场。
以市值计算排名前10的企业里，有七家上涨。现代汽车 因日圆坚挺上扬0.9%，自周三跌势反弹。起亚汽车 和现代摩比斯 各自上涨1%。
Hyundai Elevator 跳涨13.7%。现代商船 大涨14.8%。此前朝鲜在周三表示，正在重新开放此前关闭的开城工业园，且提议下周就恢复该工业园正常运转举行新谈判。 。
截至早盘尾段，外资卖超651亿韩元股票。
下跌与上涨股票数量之比为448：313。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。