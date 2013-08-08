《国际主要央行公开市场操作一览》--8月8日

路透上海8月8日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/7 买入公债 15.07 02/15/2036 - 05/15/2043

8/6 买入公债 56.52 05/15/2018 - 04/30/2019

8/5 买入公债 14.96 02/15/2036 - 05/15/2043

8/1 买入公债 37.67 05/15/2019 - 07/31/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/7 隔夜逆回购 -22.6 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年7月12日-2013年8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债刺激举措。尽管7月就业增长低于分析师预估，但她更关注近期的强劲势头。

--芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储今年稍晚可能缩减大规模购债刺激举措，如果经济数据允许，最早可能下个月就采取行动。埃文斯还表示联储会将短期利率维持在近零水准，直到失业率降至6.5%以下，他预计失业率可能在2015年年中降到这样的水准。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/6 35天期反向交易 39.095 0.50%(固定利率)

8/6 七天期反向交易 994.133 0.50%(固定利率)

8/6 七天定期存款 -1,925.00 0.11%

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。央行总裁德拉吉暗示，政策暂时不会收紧，至少在进入明年后相当长的时间内都是如此；不过央行不会就何时可能调整利率给出时间表。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 82,470

上周三 85,170

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当期变化 -2,700

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，且未上调经济评估，而是决定等待观察更多线索来判断信心改善是否会促使企业增加资本支出。一如普遍预期，日本央行以全票通过维持扩大基础货币的承诺，每年增幅是60兆(万亿)至70兆日圆。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行502.5亿台币存单，若相较存单到期金额408亿，存单发行余额增94.5亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行731亿台币存单，若相较存单到期金额727亿，存单发行余额增4亿台币。