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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:12 BJT

路透基点：中国工商银行(伦敦)签署7亿美元俱乐部贷款--RLPC

路透伦敦8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，中国工商银行子公司--中国工商银行(伦敦)已自行安排了一笔7亿美元的俱乐部贷款，用于对现有贷款进行再融资并作为一般公司用途。

本案期限一年，有两个延期一年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码50个基点。

汇丰银行、荷兰国际商业银行、莱斯银行、渣打银行担任簿记行兼牵头行。澳新银行和富国银行以牵头行身份参与。

美国银行证券、摩根大通和苏格兰皇家银行为主办行。

莱斯银行也是本次交易的文件准备行兼额度代理行。

据汤森路透LPC数据显示，工银伦敦在2012年8月时得到一笔4亿美元贷款。汇丰银行、莱斯银行和渣打银行担任簿记行兼牵头行。澳新银行、摩根大通、富国银行和美国银行为牵头行。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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