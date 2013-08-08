中国货币市场：需求支撑隔夜价格小升，逆回购缩量二级流动性维持紧平衡

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透北京8月8日 - 中国银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升，早盘融入需求主要集中在后者，所以该期限品种供不应求。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。
中国人民银行公开市场本周合计进行了270亿元人民币逆回购操作，期限包括七天和14天；上周该规模为510亿元。
“今天隔夜供给显得有些不足，出钱主要集中在七天至一个月这样一个情况，但大家主要是想借隔夜。”华东一银行交易员称。
上海一银行交易确认了早盘市况，她并补充表示，比较青睐隔夜或基于灵活性调整和成本的考量。市场整体流动性波动在紧平衡的范畴。
该交易员提到，当前各机构情绪仍偏谨慎，“逆回购利率在变动，不像去年下半年滚动逆回购操作的时候，大部分时间维持在同一水平，所以大家也在猜测到底央行最终是想把利率稳定在一个什么水平，机构心理没那么有谱呀。”
中国央行公告显示，公开市场今日进行150亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.10%，前次为4.50%；据路透测算，本周公开市场净投放200亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1756 3.1208 +5.48
七天 3.7893 3.8867 -9.74
14天 4.4058 4.4152 -0.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0150 2.3300 +368.50
七天 3.6650 3.5000 +16.50
14天 3.6500 3.6000 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2100 3.1500 +6.00
七天 3.7500 3.8800 -13.00
14天 4.4300 4.4600 -3.00 Shibor 其中:隔夜 3.1641 3.1005 +6.36
七天 3.7585 3.8730 -11.45
三个月 4.6504 4.6515 -0.11 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。